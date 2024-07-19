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Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 19.07.2024
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:31
2024-07-19T02:31
2024-07-19T02:50
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", — написал он.Позднее Смирнов сообщил об еще одном сбитом беспилотнике.Ранее врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работают системы ПВО.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Смирнов: силы ПВО в Курской области сбили шесть украинских беспилотников