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Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:31 19.07.2024 (обновлено: 02:50 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/pvo-1960605877.html
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 19.07.2024
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью
Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:31
2024-07-19T02:50
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", — написал он.Позднее Смирнов сообщил об еще одном сбитом беспилотнике.Ранее врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работают системы ПВО.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью

Смирнов: силы ПВО в Курской области сбили шесть украинских беспилотников

© Минобороны РоссииРасчет ЗРПК "Панцирь-С1"
Расчет ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРПК "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", — написал он.
Позднее Смирнов сообщил об еще одном сбитом беспилотнике.
Ранее врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работают системы ПВО.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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