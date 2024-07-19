https://ria.ru/20240719/pvo-1960605877.html

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью - РИА Новости, 19.07.2024

Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Курской областью

Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T02:31

2024-07-19T02:31

2024-07-19T02:50

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ самолетного типа в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Наши бойцы ПВО сбили шесть украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", — написал он.Позднее Смирнов сообщил об еще одном сбитом беспилотнике.Ранее врио губернатора сообщил, что в небе над регионом работают системы ПВО.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, курская область, алексей смирнов (политик)