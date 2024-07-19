https://ria.ru/20240719/pvo-1960605342.html
В Курской области сработали системы ПВО
В Курской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 19.07.2024
В Курской области сработали системы ПВО
ПВО работает в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T02:14
2024-07-19T02:14
2024-07-19T02:27
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
вооруженные силы рф
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. ПВО работает в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее Смирнов сообщил об опасности атаки БПЛА в Курской области."В небе над Курской областью работает ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред", — написал он.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сработали системы ПВО
Врио губернатора Смирнов: в небе над Курской областью работают силы ПВО