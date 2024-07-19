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Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков - РИА Новости, 19.07.2024
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13:09 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/putin-1960699055.html
Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков
Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков - РИА Новости, 19.07.2024
Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:09
2024-07-19T13:09
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
вциом
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что исходя из результатов опроса ВЦИОМ, восемь из десяти (81,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,4% одобряют его работу. "Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что президент РФ работает без оглядки на рейтинги. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 8 по 14 июля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ВЦИОМ
Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил Песков

Песков: Путин работает без оглядки на рейтинги одобрения россиянами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин работает без оглядки на рейтинги, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что исходя из результатов опроса ВЦИОМ, восемь из десяти (81,5%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 78,4% одобряют его работу.
"Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что президент РФ работает без оглядки на рейтинги.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 8 по 14 июля 2024 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВЦИОМ
 
 
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