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Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 19.07.2024
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13:08 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/putin-1960698431.html
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 19.07.2024
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:08
2024-07-19T13:08
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент в Огарево работает сегодня тоже. Сегодня снова день спокойный, внутренние встречи, совещания, в середине дня будет Совбез, оперативное совещание с постоянными членами совбеза", - сказал Песков. Он добавил, что будут показаны первые слова, президент традиционно сам обозначит тему совещания.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Президент в Огарево работает сегодня тоже. Сегодня снова день спокойный, внутренние встречи, совещания, в середине дня будет Совбез, оперативное совещание с постоянными членами совбеза", - сказал Песков.
Он добавил, что будут показаны первые слова, президент традиционно сам обозначит тему совещания.
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