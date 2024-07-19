https://ria.ru/20240719/putin-1960698431.html

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 19.07.2024

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:08

2024-07-19T13:08

2024-07-19T13:08

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Президент в Огарево работает сегодня тоже. Сегодня снова день спокойный, внутренние встречи, совещания, в середине дня будет Совбез, оперативное совещание с постоянными членами совбеза", - сказал Песков. Он добавил, что будут показаны первые слова, президент традиционно сам обозначит тему совещания.

https://ria.ru/20240719/putin-1960630212.html

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политика, россия, владимир путин