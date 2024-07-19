https://ria.ru/20240719/proisshestviya-1960518696.html

"Задумали заранее". Новый поворот в деле пропавших подростков из Кузбасса

"Задумали заранее". Новый поворот в деле пропавших подростков из Кузбасса - РИА Новости, 19.07.2024

"Задумали заранее". Новый поворот в деле пропавших подростков из Кузбасса

В Кемеровской области собираются судить 32-летнюю сотрудницу детского дома "Единство". По версии СК России, во время туристического похода она неверно оценила... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:00

2024-07-19T08:00

2024-07-19T08:03

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Кемеровской области собираются судить 32-летнюю сотрудницу детского дома "Единство". По версии СК России, во время туристического похода она неверно оценила погодные условия, из-за чего пропали трое воспитанников. О том, почему их не могут найти уже больше года, — в материале РИА Новости.Последний подъемПолицейских и спасателей Междуреченского района Кузбасса подняли по тревоге: в горах исчезли три школьника. Группа из 13 воспитанников и двух сотрудников детского дома отправилась на так называемые Поднебесные Зубья, что на границе Кемеровской области и Хакасии. По данным СК России, 28 июня 2023-го они поднялись на пик Поднебесный. На спуске 13-летний Александр, 14-летний Денис и 15-летний Владимир (имена несовершеннолетних изменены) ушли немного вперед. Вечером все должны были вернуться в приют "Рубановский" на ночевку. Однако трое подростков там так и не появились.На следующий день первые группы спасателей приступили к поискам. Хотя погода была довольно хорошая, в горах всегда сложно. В труднодоступные места запускали дроны. Никаких следов пропавших не нашли.Подключились сотни волонтеров, полицейских. Задействовали вертолет Росгвардии."Сотрудники МВД и представители других экстренных служб незамедлительно организовали масштабную поисковую операцию, — сообщали местные власти. — Сформированы четыре группы: одна обследует тропу до Соболиного приюта, вторая — территорию от реки Малый Казыр до Высокогорного приюта, третья — склоны пика Поднебесного, четвертая — поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас".Результатов по-прежнему не было.Ложные сигналыОперативники и следователи тем временем изучали различные версии произошедшего. Заблудиться там, конечно, легко: горы окружает непроходимая тайга. Однако, по словам знакомых, детдомовцы ходили по этому маршруту далеко не первый раз и прекрасно ориентировались на местности.Подростки могли сбежать. Причем спланировали все заранее. Спустя несколько дней глава Междуреченска Сергей Перепелищенко, лично принимавший участие в спасательной операции, даже официально заявил: так, скорее всего, и было."Оперативные действия показали, что ребята готовились убежать: четыре мальчика и две девочки. Но трое в последний момент, уже стоя на развилке, передумали и вернулись обратно к остальной группе", — сообщил он на пресс-конференции.По его словам, пока остальные спускались с горы, троица быстро наведалась в лагерь, набрала воды, продуктов и скрылась.Затем в СМИ уточнили: накануне детдомовцы выпивали вместе с воспитателями. Через какое-то время местные журналисты рассказали, что на электронный почтовый адрес воспитаннику пришло письмо от одного из исчезнувших. В прикрепленном файле — нарисованное на компьютере изображение неизвестной женщины. Следователи все это опровергают.Признали умершимиНа днях Междуреченский городской суд признал пропавших подростков погибшими — так полагается, когда долго не получается установить местонахождение человека. Тем не менее Следственный комитет продолжает поиски. Ориентировки давно разослали по всей стране.А Кемеровская областная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 32-летней воспитательницы детдома "Единство", сопровождавшей группу.Ее обвиняют в халатности, поскольку она "не обеспечила безопасные условия пребывания детей в природно-климатической среде, отклонившись от установленного маршрута, и не приняла решения об изменении и прекращении маршрута из-за дождя. А также допустила бесконтрольное движение по маршруту детей, находящихся в летней одежде, в результате чего трое подростков сошли с маршрута".С обвинением воспитательница не согласна. Если суд поддержит прокуратуру, ей грозит наказание в виде исправительных или обязательных работ либо арест на срок до трех месяцев.В детском доме отказались что-либо комментировать РИА Новости. Вполне возможно, в деле всплывут новые подробности.

https://ria.ru/20240617/kriminal-1952940819.html

https://ria.ru/20240404/proisshestvie-1937622961.html

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия