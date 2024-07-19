Рейтинг@Mail.ru
В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/prigovor-1960813309.html
В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт
В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт - РИА Новости, 19.07.2024
В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт
Советский районный суд вынес приговор 22-летней Евгении Хоффманн, которая публично сожгла паспорт с изображенным на нем государственным гербом РФ, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:27
2024-07-19T18:27
брянск
брянская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ТУЛА, 19 июл – РИА Новости. Советский районный суд вынес приговор 22-летней Евгении Хоффманн, которая публично сожгла паспорт с изображенным на нем государственным гербом РФ, сообщили объединенные пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области в своем Telegram-канале. "Девятнадцатого июля 2024 года Советский районный суд города Брянска вынес приговор 22-летней Е.Н. Хоффманн, признанной виновной в совершении преступлений… умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и… надругательство над Государственным гербом Российской Федерации… Приговором суда по совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 3 месяца", - говорится в сообщении. Информация о сжигании паспорта и видео инцидента появились 1 января в ряде Telegram-каналов. На кадрах видно, как девушка с зажигалкой поджигает страницы паспорта и демонстрирует его окружающим, вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на телефоны. По подозрению в преступлении в Брянске задержали 22-летнюю жительницу Москвы. В пресс-службе ведомства уточнили, что, помимо этого, Хоффманн утром 12 ноября 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с незнакомой женщиной в баре гостиницы "Брянск" и ударила ее головой в лицо, причинив вред здоровью средней тяжести. Советский районный суд взыскал с обвиняемой компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html
https://radiosputnik.ru/20240704/podzhog-1957491696.html
брянск
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, брянская область, россия, происшествия
Брянск, Брянская область, Россия, Происшествия
В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт

В Брянске вынесли приговор девушке, которая публично сожгла российский паспорт

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 19 июл – РИА Новости. Советский районный суд вынес приговор 22-летней Евгении Хоффманн, которая публично сожгла паспорт с изображенным на нем государственным гербом РФ, сообщили объединенные пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области в своем Telegram-канале.
"Девятнадцатого июля 2024 года Советский районный суд города Брянска вынес приговор 22-летней Е.Н. Хоффманн, признанной виновной в совершении преступлений… умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и… надругательство над Государственным гербом Российской Федерации… Приговором суда по совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 3 месяца", - говорится в сообщении.
Певец Шарлот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Певец Шарлот сделал заявление в отделе полиции после сожжения паспорта
22 ноября 2023, 10:56
Информация о сжигании паспорта и видео инцидента появились 1 января в ряде Telegram-каналов. На кадрах видно, как девушка с зажигалкой поджигает страницы паспорта и демонстрирует его окружающим, вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на телефоны. По подозрению в преступлении в Брянске задержали 22-летнюю жительницу Москвы.
В пресс-службе ведомства уточнили, что, помимо этого, Хоффманн утром 12 ноября 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с незнакомой женщиной в баре гостиницы "Брянск" и ударила ее головой в лицо, причинив вред здоровью средней тяжести.
Советский районный суд взыскал с обвиняемой компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Приговор в законную силу не вступил.
Автомобиль МВД России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
В Самаре мужчина от обиды поджег Mercedes бывшего друга
4 июля, 22:08
 
БрянскБрянская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала