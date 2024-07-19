https://ria.ru/20240719/prigovor-1960813309.html

В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт

В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт - РИА Новости, 19.07.2024

В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт

Советский районный суд вынес приговор 22-летней Евгении Хоффманн, которая публично сожгла паспорт с изображенным на нем государственным гербом РФ, сообщили... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:27

2024-07-19T18:27

2024-07-19T18:27

брянск

брянская область

россия

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ТУЛА, 19 июл – РИА Новости. Советский районный суд вынес приговор 22-летней Евгении Хоффманн, которая публично сожгла паспорт с изображенным на нем государственным гербом РФ, сообщили объединенные пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области в своем Telegram-канале. "Девятнадцатого июля 2024 года Советский районный суд города Брянска вынес приговор 22-летней Е.Н. Хоффманн, признанной виновной в совершении преступлений… умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и… надругательство над Государственным гербом Российской Федерации… Приговором суда по совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 3 месяца", - говорится в сообщении. Информация о сжигании паспорта и видео инцидента появились 1 января в ряде Telegram-каналов. На кадрах видно, как девушка с зажигалкой поджигает страницы паспорта и демонстрирует его окружающим, вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на телефоны. По подозрению в преступлении в Брянске задержали 22-летнюю жительницу Москвы. В пресс-службе ведомства уточнили, что, помимо этого, Хоффманн утром 12 ноября 2023 года в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с незнакомой женщиной в баре гостиницы "Брянск" и ударила ее головой в лицо, причинив вред здоровью средней тяжести. Советский районный суд взыскал с обвиняемой компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

https://radiosputnik.ru/20240704/podzhog-1957491696.html

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брянск, брянская область, россия, происшествия