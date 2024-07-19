https://ria.ru/20240719/prigovor-1960758541.html

В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь

В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь - РИА Новости, 19.07.2024

В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь

Турист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя приговорен судом к 9 месяцам исправительных работ, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:43

2024-07-19T15:43

2024-07-19T17:24

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Турист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя приговорен судом к 9 месяцам исправительных работ, сообщила пресс-служба СУСК региона. Полиция в апреле задержала мужчину, которые осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. По данным ведомства, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения потушил огонь, справив на него нужду. Им оказался приезжий, он был арестован. "Тридцатишестилетний приезжий гражданин признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. Судом он приговорен к отбытию 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240603/delo-1950296047.html

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происшествия, севастополь, россия