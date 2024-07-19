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В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь - РИА Новости, 19.07.2024
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15:43 19.07.2024 (обновлено: 17:24 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/prigovor-1960758541.html
В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь
В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь - РИА Новости, 19.07.2024
В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь
Турист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя приговорен судом к 9 месяцам исправительных работ, сообщила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:43
2024-07-19T17:24
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Турист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя приговорен судом к 9 месяцам исправительных работ, сообщила пресс-служба СУСК региона. Полиция в апреле задержала мужчину, которые осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. По данным ведомства, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения потушил огонь, справив на него нужду. Им оказался приезжий, он был арестован. "Тридцатишестилетний приезжий гражданин признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. Судом он приговорен к отбытию 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.
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происшествия, севастополь, россия
Происшествия, Севастополь, Россия
В Севастополе вынесли приговор туристу, осквернившему Вечный огонь

В Севастополе туриста, осквернившего Вечный огонь, приговорили к 9 месяцам работ

© Фото : Следком Крыма и Севастополя/TelegramТурист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя в СУ СК Крыма
Турист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя в СУ СК Крыма - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Следком Крыма и Севастополя/Telegram
Турист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя в СУ СК Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Турист, осквернивший Вечный огонь на Мемориале Героической обороны Севастополя приговорен судом к 9 месяцам исправительных работ, сообщила пресс-служба СУСК региона.
Полиция в апреле задержала мужчину, которые осквернил Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. По данным ведомства, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения потушил огонь, справив на него нужду. Им оказался приезжий, он был арестован.
"Тридцатишестилетний приезжий гражданин признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. Судом он приговорен к отбытию 9 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства", - говорится в сообщении.
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