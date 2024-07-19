https://ria.ru/20240719/pravozaschitniki-1960608953.html

В ОНК Москвы хотят получить доступ в автозаки и суды

В ОНК Москвы хотят получить доступ в автозаки и суды - РИА Новости, 19.07.2024

В ОНК Москвы хотят получить доступ в автозаки и суды

Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии Москвы хотят получить полномочия объективного надзора за соблюдением прав человека в судах и при... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T03:56

2024-07-19T03:56

2024-07-19T03:56

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии Москвы хотят получить полномочия объективного надзора за соблюдением прав человека в судах и при транспортировке подследственных в автозаках после жалоб граждан о том, что их не отпускают в туалет более шести часов, рассказали РИА Новости в столичной ОНК. Вопрос о необходимости проверять соблюдение прав человека в комнатах ожидания в судах, где находятся подсудимые и подследственные, ожидая заседания, и в автозаках возникал и ранее, сказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков. "Однако на днях, во время обхода, правозащитники получили коллективное обращение от женщин в СИЗО-6. По их словам, при транспортировке в автозаках конвойная служба полиции не делает остановки по их просьбам, в судах их также не выводят в туалеты. В результате женщины вынуждены терпеть по 6-7 часов", - заявил глава комиссии. "Столь долгое воздержание чревато развитием хронических заболеваний и обострением имеющихся, вплоть до развития онкологии, если это будет иметь системный характер", - сказала в свою очередь РИА Новости член ОНК, врач Мария Ботова. По словам Волкова, граждане также жалуются и на вентиляцию в автозаках. "ОНК Москвы готовит обращение в Минюст России с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в 76 ФЗ в части мест проведения проверок соблюдения прав человека. Члены ОНК должны получить возможность проводить проверки в автозаках и в судах", - заключил правозащитник. О необходимости расширения полномочий правозащитников ранее заявлял и ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.

https://ria.ru/20240719/oruzhie-1960608421.html

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общество, москва, россия, алексей мельников, онк, общественная наблюдательная комиссия, сизо-6