https://ria.ru/20240719/pravozaschitniki-1960608953.html
В ОНК Москвы хотят получить доступ в автозаки и суды
В ОНК Москвы хотят получить доступ в автозаки и суды - РИА Новости, 19.07.2024
В ОНК Москвы хотят получить доступ в автозаки и суды
Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии Москвы хотят получить полномочия объективного надзора за соблюдением прав человека в судах и при... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:56
2024-07-19T03:56
2024-07-19T03:56
общество
москва
россия
алексей мельников
онк
общественная наблюдательная комиссия
сизо-6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892718454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50324351a453460a81af5fa64d38c2c6.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии Москвы хотят получить полномочия объективного надзора за соблюдением прав человека в судах и при транспортировке подследственных в автозаках после жалоб граждан о том, что их не отпускают в туалет более шести часов, рассказали РИА Новости в столичной ОНК. Вопрос о необходимости проверять соблюдение прав человека в комнатах ожидания в судах, где находятся подсудимые и подследственные, ожидая заседания, и в автозаках возникал и ранее, сказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков. "Однако на днях, во время обхода, правозащитники получили коллективное обращение от женщин в СИЗО-6. По их словам, при транспортировке в автозаках конвойная служба полиции не делает остановки по их просьбам, в судах их также не выводят в туалеты. В результате женщины вынуждены терпеть по 6-7 часов", - заявил глава комиссии. "Столь долгое воздержание чревато развитием хронических заболеваний и обострением имеющихся, вплоть до развития онкологии, если это будет иметь системный характер", - сказала в свою очередь РИА Новости член ОНК, врач Мария Ботова. По словам Волкова, граждане также жалуются и на вентиляцию в автозаках. "ОНК Москвы готовит обращение в Минюст России с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в 76 ФЗ в части мест проведения проверок соблюдения прав человека. Члены ОНК должны получить возможность проводить проверки в автозаках и в судах", - заключил правозащитник. О необходимости расширения полномочий правозащитников ранее заявлял и ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.
https://ria.ru/20240719/oruzhie-1960608421.html
https://ria.ru/20240705/nikab-1957740919.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892718454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea65a9b57f4846e28e4bb9b32a1bf9c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, алексей мельников, онк, общественная наблюдательная комиссия, сизо-6
Общество, Москва, Россия, Алексей Мельников, ОНК, Общественная наблюдательная комиссия, СИЗО-6
В ОНК Москвы хотят получить доступ в автозаки и суды
ОНК Москвы хочет получить доступ в суды для проверки соблюдения прав человека
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Правозащитники Общественной наблюдательной комиссии Москвы хотят получить полномочия объективного надзора за соблюдением прав человека в судах и при транспортировке подследственных в автозаках после жалоб граждан о том, что их не отпускают в туалет более шести часов, рассказали РИА Новости в столичной ОНК.
Вопрос о необходимости проверять соблюдение прав человека в комнатах ожидания в судах, где находятся подсудимые и подследственные, ожидая заседания, и в автозаках возникал и ранее, сказал председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
"Однако на днях, во время обхода, правозащитники получили коллективное обращение от женщин в СИЗО-6
. По их словам, при транспортировке в автозаках конвойная служба полиции не делает остановки по их просьбам, в судах их также не выводят в туалеты. В результате женщины вынуждены терпеть по 6-7 часов", - заявил глава комиссии.
"Столь долгое воздержание чревато развитием хронических заболеваний и обострением имеющихся, вплоть до развития онкологии, если это будет иметь системный характер", - сказала в свою очередь РИА Новости член ОНК, врач Мария Ботова.
По словам Волкова, граждане также жалуются и на вентиляцию в автозаках.
"ОНК Москвы готовит обращение в Минюст России
с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в 76 ФЗ в части мест проведения проверок соблюдения прав человека. Члены ОНК должны получить возможность проводить проверки в автозаках и в судах", - заключил правозащитник.
О необходимости расширения полномочий правозащитников ранее заявлял и ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников
.