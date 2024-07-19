https://ria.ru/20240719/pozhary-1960628279.html
В России потушили 104 природных пожара за сутки
В России потушили 104 природных пожара за сутки - РИА Новости, 19.07.2024
В России потушили 104 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 104 природных пожара на площади 66 036 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:08
2024-07-19T09:08
2024-07-19T09:08
происшествия
россия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959626196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ac5dcb536d9d078c8421528c24cdc27.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 104 природных пожара на площади 66 036 гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.07.2024 года в 22 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 104 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 66 036 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи пятницы на территории РФ было 193 лесных пожара на площади 363 157 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 62 пожара на 297 636 гектарах.
https://ria.ru/20240718/pozhar-1960594408.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959626196_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ba9828bc57483ffe93694cca199383e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 104 природных пожара за сутки
В России за сутки потушили 104 природных пожара на площади 66 036 гектаров