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В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел - РИА Новости, 19.07.2024
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16:35 19.07.2024 (обновлено: 16:51 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960777663.html
В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел
В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел - РИА Новости, 19.07.2024
В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел
Нежилое здание горит на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:35
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происшествия
московская область (подмосковье)
россия
талдом
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нежилое здание горит на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России."В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Талдом, улица Советская, дом 45а. Площадь горения - 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данному адресу располагается компания ООО "НТК Нордоил", занимающаяся, в частности, производством моторных масел.Как уточнили в МЧС РФ, горит цельнометаллический ангар, в нем хранится машинное масло.К ликвидации возгорания привлечены четыре единицы техники и 16 человек.
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960678209.html
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московская область (подмосковье)
россия
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Тушение ангара, в котором хранится моторное масло
Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, талдом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Талдом, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел

МЧС: в Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нежилое здание горит на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Талдом, улица Советская, дом 45а. Площадь горения - 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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По данному адресу располагается компания ООО "НТК Нордоил", занимающаяся, в частности, производством моторных масел.
Как уточнили в МЧС РФ, горит цельнометаллический ангар, в нем хранится машинное масло.
К ликвидации возгорания привлечены четыре единицы техники и 16 человек.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияТалдомМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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