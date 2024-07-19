https://ria.ru/20240719/pozhar-1960777663.html

В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел

В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел - РИА Новости, 19.07.2024

В Подмосковье загорелось здание компании по производству моторных масел

Нежилое здание горит на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:35

2024-07-19T16:35

2024-07-19T16:51

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

талдом

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нежилое здание горит на площади 1,2 тысячи "квадратов" в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России."В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Талдом, улица Советская, дом 45а. Площадь горения - 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении.По данному адресу располагается компания ООО "НТК Нордоил", занимающаяся, в частности, производством моторных масел.Как уточнили в МЧС РФ, горит цельнометаллический ангар, в нем хранится машинное масло.К ликвидации возгорания привлечены четыре единицы техники и 16 человек.

https://ria.ru/20240719/pozhar-1960678209.html

https://ria.ru/20240719/kirov-1960667025.html

московская область (подмосковье)

россия

талдом

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Тушение ангара, в котором хранится моторное масло Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС. 2024-07-19T16:35 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, талдом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)