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Число погибших при пожаре в цеху в Ростове-на-Дону возросло до трех
Число погибших при пожаре в цеху в Ростове-на-Дону возросло до трех - РИА Новости, 19.07.2024
Число погибших при пожаре в цеху в Ростове-на-Дону возросло до трех
Останки еще двух погибших обнаружили на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, число жертв возросло до трех, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:12
2024-07-19T12:12
2024-07-19T12:16
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Останки еще двух погибших обнаружили на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, число жертв возросло до трех, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в двухэтажном мебельном цеху на улице Горсоветская, 83 произошел в четверг вечером на 200 "квадратах". Пожару был присвоен первый ранг. Ликвидировать огонь удалось к утру пятницы.Сообщалось, что на месте были обнаружены останки погибшего человека. Еще трое получили ожоги, двое из них были госпитализированы."По состоянию на 11.40, на месте пожара на Горсоветской обнаружены останки ещё двух человек. Итого погибли три человека", - сказал представитель ведомства. Личности погибших устанавливаются.Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности.
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происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
Число погибших при пожаре в цеху в Ростове-на-Дону возросло до трех
МЧС сообщило о трех погибших при пожаре в мебельном цеху в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Останки еще двух погибших обнаружили на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, число жертв возросло до трех, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар в двухэтажном мебельном цеху на улице Горсоветская, 83 произошел в четверг вечером на 200 "квадратах". Пожару был присвоен первый ранг. Ликвидировать огонь удалось к утру пятницы.
Сообщалось, что на месте были обнаружены останки погибшего человека. Еще трое получили ожоги, двое из них были госпитализированы.
"По состоянию на 11.40, на месте пожара на Горсоветской обнаружены останки ещё двух человек. Итого погибли три человека", - сказал представитель ведомства. Личности погибших устанавливаются.
Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности.