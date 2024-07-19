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В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.07.2024

В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров, сообщил в пятницу региональный департамент... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T09:07

2024-07-19T09:07

2024-07-19T09:07

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров, сообщил в пятницу региональный департамент недропользования и природных ресурсов. "В Советском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, соответствующий документ утвержден 18 июля", – говорится в сообщении. Причиной введенного режима ЧС стали неблагоприятные погодные условия. Так, из-за частых сухих гроз преимущественно и возникли лесные пожары. По данным департамента, на 7:00 мск пятницы в Советском районе зафиксированы и проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров на площади 971,2 гектаров, один из них локализован.

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, природные пожары в россии