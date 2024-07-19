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В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.07.2024
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09:07 19.07.2024
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В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 19.07.2024
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров, сообщил в пятницу региональный департамент... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:07
2024-07-19T09:07
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров, сообщил в пятницу региональный департамент недропользования и природных ресурсов. "В Советском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, соответствующий документ утвержден 18 июля", – говорится в сообщении. Причиной введенного режима ЧС стали неблагоприятные погодные условия. Так, из-за частых сухих гроз преимущественно и возникли лесные пожары. По данным департамента, на 7:00 мск пятницы в Советском районе зафиксированы и проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров на площади 971,2 гектаров, один из них локализован.
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, природные пожары в россии
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Природные пожары в России
В Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС ввели в Советском районе Югры из-за лесных пожаров

© Фото : Департамент лесного хозяйства ЮгрыЛесные пожары в Югре
Лесные пожары в Югре - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Департамент лесного хозяйства Югры
Лесные пожары в Югре. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров, сообщил в пятницу региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
«
"В Советском районе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера, соответствующий документ утвержден 18 июля", – говорится в сообщении.
Причиной введенного режима ЧС стали неблагоприятные погодные условия. Так, из-за частых сухих гроз преимущественно и возникли лесные пожары.
По данным департамента, на 7:00 мск пятницы в Советском районе зафиксированы и проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров на площади 971,2 гектаров, один из них локализован.
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ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округПриродные пожары в России
 
 
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