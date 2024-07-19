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В Ростове-на-Дону обнаружили останки погибшего на месте пожара в цеху
В Ростове-на-Дону обнаружили останки погибшего на месте пожара в цеху - РИА Новости, 19.07.2024
В Ростове-на-Дону обнаружили останки погибшего на месте пожара в цеху
Останки погибшего обнаружили на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, возгорание ликвидировано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:22
2024-07-19T08:22
2024-07-19T13:02
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Останки погибшего обнаружили на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону, возгорание ликвидировано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.Пожар в двухэтажном мебельном цеху на улице Горсоветская, 83 произошел в четверг вечером. Пожару был присвоен первый ранг. Позже огонь удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. Сообщалось, что при пожаре пострадали три человека, они получили ожоги конечностей.В 5.51 пятницы пожар был ликвидирован. "На месте пожара обнаружены останки одного погибшего. Личность устанавливается", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, ростов-на-дону, ростов
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростов
В Ростове-на-Дону обнаружили останки погибшего на месте пожара в цеху
На месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону нашли останки погибшего