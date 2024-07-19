https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html

В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ

В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2024

В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ

Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, к тушению привлечены самолеты и вертолеты, сообщает... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T00:24

2024-07-19T00:24

2024-07-19T00:26

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измир

турция

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, к тушению привлечены самолеты и вертолеты, сообщает телеканал A Haber. Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир возникли во второй половине дня в четверг. В работе международного аэропорта возникли сбои. "Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных Главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер", - мообщает телеканал. Отмечается, что с наступлением темноты в районе пожара начали работать два вертолета ночного видения. "Пламя, поднимающееся на несколько метров, продолжает распространяться под воздействием ветра. Пламя добралось и до населенных пунктов", - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20240717/pozhary-1960271957.html

измир

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в мире, измир, турция