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В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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00:24 19.07.2024 (обновлено: 00:26 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/pozhar-1960600244.html
В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ
В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ
Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, к тушению привлечены самолеты и вертолеты, сообщает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:24
2024-07-19T00:26
в мире
измир
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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, к тушению привлечены самолеты и вертолеты, сообщает телеканал A Haber. Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир возникли во второй половине дня в четверг. В работе международного аэропорта возникли сбои. "Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных Главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер", - мообщает телеканал. Отмечается, что с наступлением темноты в районе пожара начали работать два вертолета ночного видения. "Пламя, поднимающееся на несколько метров, продолжает распространяться под воздействием ветра. Пламя добралось и до населенных пунктов", - уточнил телеканал.
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РИА Новости
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в мире, измир, турция
В мире, Измир, Турция
В Измире лесной пожар добрался до населенных пунктов, сообщают СМИ

A Haber: лесной пожар в турецком Измире добрался до населенных пунктов

© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/XЛесной пожар в турецкой провинции Измир
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© İzmir Orman Bölge Müdürlüğü/X
Лесной пожар в турецкой провинции Измир
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в турецком Измире, под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, к тушению привлечены самолеты и вертолеты, сообщает телеканал A Haber.
Возгорания в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир возникли во второй половине дня в четверг. В работе международного аэропорта возникли сбои.
"Продолжается тушение лесного пожара между районами Газиэмир и Буджа в Измире. Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных Главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер", - мообщает телеканал.
Отмечается, что с наступлением темноты в районе пожара начали работать два вертолета ночного видения.
"Пламя, поднимающееся на несколько метров, продолжает распространяться под воздействием ветра. Пламя добралось и до населенных пунктов", - уточнил телеканал.
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