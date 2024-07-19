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Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии - РИА Новости, 19.07.2024
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18:13 19.07.2024 (обновлено: 19:08 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/postanovlenie--1960811469.html
Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии
Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии - РИА Новости, 19.07.2024
Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что поселенческая активность Израиля на Западном берегу фактически... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:13
2024-07-19T19:08
в мире
израиль
гаага
иерусалим
биньямин нетаньяху
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
генеральная ассамблея оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что поселенческая активность Израиля на Западном берегу фактически является "аннексией". "Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.Председатель суда Наваф Салам, озвучивая консультативное заключение, заявил, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право и является фактически "аннексией". Суд также обвинил Израиль в нарушении прав палестинцев на самоопределение и призвал прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу.В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств.30 декабря 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой запросила Международный суд ООН вынести консультативное заключение о том, каковы последствия продолжающихся Израилем нарушений права палестинского народа на самоопределение "после его длительной оккупации, заселения и аннексии палестинских территорий" и мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима и принятия Израилем соответствующих дискриминационных законодательств; а также как вышеупомянутые политики и практики Израиля влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и ООН.Правом запрашивать консультативное заключение Международного суда ООН обладают пять органов ООН, в том числе Генассамблея, и 16 специализированных учреждений системы ООН. В отличие от решений суда ООН, его консультативные заключения обязательной силы не имеют.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240719/izrail-1960808142.html
https://ria.ru/20240719/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, гаага, иерусалим, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, генеральная ассамблея оон, лига арабских государств
В мире, Израиль, Гаага, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Генеральная Ассамблея ООН, Лига арабских государств
Нетаньяху отверг постановление суда ООН с обвинениями Израиля в аннексии

Нетаньяху отверг постановление суда ООН в Гааге с обвинениями Израиля в аннексии

© AP Photo / Ohad ZwigenbergБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу отверг постановление суда ООН в Гааге о том, что поселенческая активность Израиля на Западном берегу фактически является "аннексией".
"Еврейский народ не оккупант на своей земле: ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни на земле наших предков в Иудее и Самарии. Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Председатель Международного суда ООН Наваф Салам выносит консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации Израилем палестинских территорий - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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Председатель суда Наваф Салам, озвучивая консультативное заключение, заявил, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях нарушает международное право и является фактически "аннексией". Суд также обвинил Израиль в нарушении прав палестинцев на самоопределение и призвал прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу.
В Международном суде ООН в Гааге 19-26 февраля прошли слушания по правовым последствиям оккупации Израилем палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим. В ходе заседаний выступили более 50 государств и три международные организации - Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Африканский союз.
Делегация Палестины призвала суд признать незаконной оккупацию Израилем ее территорий, так как это может быть последней надеждой на создание двух государств.
30 декабря 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, на основе которой запросила Международный суд ООН вынести консультативное заключение о том, каковы последствия продолжающихся Израилем нарушений права палестинского народа на самоопределение "после его длительной оккупации, заселения и аннексии палестинских территорий" и мер, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима и принятия Израилем соответствующих дискриминационных законодательств; а также как вышеупомянутые политики и практики Израиля влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и ООН.
Правом запрашивать консультативное заключение Международного суда ООН обладают пять органов ООН, в том числе Генассамблея, и 16 специализированных учреждений системы ООН. В отличие от решений суда ООН, его консультативные заключения обязательной силы не имеют.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильГаагаИерусалимБиньямин НетаньяхуООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГенеральная Ассамблея ООНЛига арабских государств
 
 
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