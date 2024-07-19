https://ria.ru/20240719/posolstvo-1960788579.html

Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины

Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины - РИА Новости, 19.07.2024

Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины

Недавно сформированное лейбористами правительство в Великобритании с первых дней своей работы самоутверждается на международной арене за счет украинского... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:04

2024-07-19T17:04

2024-07-19T17:28

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Недавно сформированное лейбористами правительство в Великобритании с первых дней своей работы самоутверждается на международной арене за счет украинского вопроса, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости. "В первые же дни руководства страной лейбористы рьяно взялись с помощью Незалежной самоутверждаться на международной арене, прежде всего, пытаться нормализовать испорченные "брекзитом" отношения с Евросоюзом. И в попытках доказать свою состоятельность на этом поприще немного переборщили с драматизацией", - говорится в комментарии. В диппредставительстве отметили, что украинскую тематику сделали едва ли не фокусом внимания на прошедшей в Великобритании встрече Европейского политического сообщества, "предназначение которого остается неясным даже для самих участников". В посольстве также указали, что обещания ежегодно выделять Киеву на военные нужды не менее трех миллиардов фунтов стерлингов представляют серьезные удар по британским налогоплательщикам, которых вновь обрекают на годы выбрасывания денег в украинскую "черную дыру" с гарантией того, что они никогда уже не послужат им во благо.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959264890.html

https://ria.ru/20240712/starmer--1959139483.html

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