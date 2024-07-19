Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины
Посольство в Лондоне: новые власти самоутверждаются в мире за счет Украины
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Недавно сформированное лейбористами правительство в Великобритании с первых дней своей работы самоутверждается на международной арене за счет украинского вопроса, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости.
"В первые же дни руководства страной лейбористы рьяно взялись с помощью Незалежной самоутверждаться на международной арене, прежде всего, пытаться нормализовать испорченные "брекзитом" отношения с Евросоюзом. И в попытках доказать свою состоятельность на этом поприще немного переборщили с драматизацией", - говорится в комментарии.
В диппредставительстве отметили, что украинскую тематику сделали едва ли не фокусом внимания на прошедшей в Великобритании встрече Европейского политического сообщества, "предназначение которого остается неясным даже для самих участников".
В посольстве также указали, что обещания ежегодно выделять Киеву на военные нужды не менее трех миллиардов фунтов стерлингов представляют серьезные удар по британским налогоплательщикам, которых вновь обрекают на годы выбрасывания денег в украинскую "черную дыру" с гарантией того, что они никогда уже не послужат им во благо.
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