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Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины - РИА Новости, 19.07.2024
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17:04 19.07.2024 (обновлено: 17:28 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/posolstvo-1960788579.html
Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины
Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины - РИА Новости, 19.07.2024
Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины
Недавно сформированное лейбористами правительство в Великобритании с первых дней своей работы самоутверждается на международной арене за счет украинского... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:04
2024-07-19T17:28
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Недавно сформированное лейбористами правительство в Великобритании с первых дней своей работы самоутверждается на международной арене за счет украинского вопроса, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости. "В первые же дни руководства страной лейбористы рьяно взялись с помощью Незалежной самоутверждаться на международной арене, прежде всего, пытаться нормализовать испорченные "брекзитом" отношения с Евросоюзом. И в попытках доказать свою состоятельность на этом поприще немного переборщили с драматизацией", - говорится в комментарии. В диппредставительстве отметили, что украинскую тематику сделали едва ли не фокусом внимания на прошедшей в Великобритании встрече Европейского политического сообщества, "предназначение которого остается неясным даже для самих участников". В посольстве также указали, что обещания ежегодно выделять Киеву на военные нужды не менее трех миллиардов фунтов стерлингов представляют серьезные удар по британским налогоплательщикам, которых вновь обрекают на годы выбрасывания денег в украинскую "черную дыру" с гарантией того, что они никогда уже не послужат им во благо.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959264890.html
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в мире, великобритания, украина, россия, посольство россии в великобритании
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Посольство России в Великобритании
Посольство России обвинило лейбористов в самоутверждении за счет Украины

Посольство в Лондоне: новые власти самоутверждаются в мире за счет Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Недавно сформированное лейбористами правительство в Великобритании с первых дней своей работы самоутверждается на международной арене за счет украинского вопроса, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, предоставленном РИА Новости.
"В первые же дни руководства страной лейбористы рьяно взялись с помощью Незалежной самоутверждаться на международной арене, прежде всего, пытаться нормализовать испорченные "брекзитом" отношения с Евросоюзом. И в попытках доказать свою состоятельность на этом поприще немного переборщили с драматизацией", - говорится в комментарии.
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В диппредставительстве отметили, что украинскую тематику сделали едва ли не фокусом внимания на прошедшей в Великобритании встрече Европейского политического сообщества, "предназначение которого остается неясным даже для самих участников".
В посольстве также указали, что обещания ежегодно выделять Киеву на военные нужды не менее трех миллиардов фунтов стерлингов представляют серьезные удар по британским налогоплательщикам, которых вновь обрекают на годы выбрасывания денег в украинскую "черную дыру" с гарантией того, что они никогда уже не послужат им во благо.
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