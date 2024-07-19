https://ria.ru/20240719/poshliny-1960847238.html

В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран

В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран - РИА Новости, 19.07.2024

В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран

Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:07

2024-07-19T22:07

2024-07-19T23:09

экономика

россия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря включительно.Так, ставка ввозных таможенных пошлин составит:Кроме того, в перечень товаров с повышенной ввозной пошлиной включили свинцовые аккумуляторы. Сбор на эти изделия составит 35 процентов.Ранее в этот список также попали вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие из недружественных стран.

https://ria.ru/20240522/minfin-1947661587.html

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2024

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экономика, россия