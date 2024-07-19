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В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран - РИА Новости, 19.07.2024
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22:07 19.07.2024 (обновлено: 23:09 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/poshliny-1960847238.html
В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран
В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран - РИА Новости, 19.07.2024
В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран
Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:07
2024-07-19T23:09
экономика
россия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря включительно.Так, ставка ввозных таможенных пошлин составит:Кроме того, в перечень товаров с повышенной ввозной пошлиной включили свинцовые аккумуляторы. Сбор на эти изделия составит 35 процентов.Ранее в этот список также попали вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие из недружественных стран.
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран

Правительство РФ повысило пошлины на некоторые сладости из недружественных стран

© Depositphotos.com / StudioMКонфеты на палочке
Конфеты на палочке - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Depositphotos.com / StudioM
Конфеты на палочке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря включительно.
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Минфин: эффект от пошлин на вино из недружественных стран будет ясен позже
22 мая, 14:34
Так, ставка ввозных таможенных пошлин составит:
  • на желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье из этих государств — 35 процентов;
  • на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее — 0,6 евро за килограмм;
  • на шоколадные конфеты — 0,73 евро за килограмм;
  • на печенье, покрытое шоколадом, и вафли разных видов — 0,35 евро за килограмм;
  • на другие виды печенья — 35 процентов.
Кроме того, в перечень товаров с повышенной ввозной пошлиной включили свинцовые аккумуляторы. Сбор на эти изделия составит 35 процентов.
Ранее в этот список также попали вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие из недружественных стран.
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