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В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран
В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран - РИА Новости, 19.07.2024
В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран
Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:07
2024-07-19T22:07
2024-07-19T23:09
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря включительно.Так, ставка ввозных таможенных пошлин составит:Кроме того, в перечень товаров с повышенной ввозной пошлиной включили свинцовые аккумуляторы. Сбор на эти изделия составит 35 процентов.Ранее в этот список также попали вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие из недружественных стран.
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экономика, россия
В России повысили пошлины на кондитерские изделия из недружественных стран
Правительство РФ повысило пошлины на некоторые сладости из недружественных стран
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
Правительство повысило пошлины на некоторые кондитерские изделия из недружественных стран, следует из постановления на портале
официального опубликования правовых актов.
Документ вступает в силу по истечении семи дней после дня его официального опубликования и будет действовать до 31 декабря включительно.
Так, ставка ввозных таможенных пошлин составит:
- на желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье из этих государств — 35 процентов;
- на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и так далее — 0,6 евро за килограмм;
- на шоколадные конфеты — 0,73 евро за килограмм;
- на печенье, покрытое шоколадом, и вафли разных видов — 0,35 евро за килограмм;
- на другие виды печенья — 35 процентов.
Кроме того, в перечень товаров с повышенной ввозной пошлиной включили свинцовые аккумуляторы. Сбор на эти изделия составит 35 процентов.
Ранее в этот список также попали вина, пиво, парфюмерная и гигиеническая продукция, бытовая химия, обои, фанера и оружие из недружественных стран.