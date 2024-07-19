https://ria.ru/20240719/polovina-1960671261.html

Половина пассажиров севшего в Красноярске самолета оказались вегетарианцами

Половина пассажиров севшего в Красноярске самолета оказались вегетарианцами - РИА Новости, 19.07.2024

Половина пассажиров севшего в Красноярске самолета оказались вегетарианцами

Половина пассажиров самолета Air India, летевшего из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Красноярске, оказались вегетарианцами, для них... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:53

2024-07-19T11:53

2024-07-19T13:02

красноярск

дели

сан-франциско

air india

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

boeing 777

общество

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КРАСНОЯРСК, 19 июл – РИА Новости. Половина пассажиров самолета Air India, летевшего из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Красноярске, оказались вегетарианцами, для них специально готовят еду, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Красноярск. "Мы всех снабжаем и кормим, и готовим специально, потому что там половина вегетарианцев. Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная была, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались немножко и всех обеспечиваем (едой – ред.)", - рассказал собеседник. По словам представителя красноярского аэропорта, часть еды предоставляет аэропорт в качестве поддержки, а часть компания "Streamline", занимающаяся обеспечением полетов. Авиакомпания Air India сообщала, что для оказания помощи пассажирам, которые по требованию властей должны были оставаться в здании аэровокзала в связи с отсутствием российских виз, была задействована местная служба поддержки. Там также отметили, что всем пассажирам предоставляется питание, на место происшествия прибыли представители индийского консульства. В четверг около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления не было, сообщала Росавиация.

https://ria.ru/20240718/samolet-1960594047.html

красноярск

дели

сан-франциско

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красноярск, дели, сан-франциско, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777, общество