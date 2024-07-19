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Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство - РИА Новости, 19.07.2024
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10:55 19.07.2024 (обновлено: 11:05 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/pokushenie-1960650997.html
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство - РИА Новости, 19.07.2024
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство
Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будет расследоваться по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:55
2024-07-19T11:05
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будет расследоваться по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее Матвеев выложил несколько видеороликов в своем Telegram-канале, на которых запечатлен конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Депутат заявил, что попытался прекратить конфликт, однако один из мигрантов ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве.Согласно сообщению СК, трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их аресте."С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителю СУ по Самарской области Колбасину А.И. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство, доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240715/krasnodar-1959668089.html
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происшествия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство

СК: нападение на депутата в Самаре рассмотрят по статье о покушении на убийство

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будет расследоваться по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее Матвеев выложил несколько видеороликов в своем Telegram-канале, на которых запечатлен конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Депутат заявил, что попытался прекратить конфликт, однако один из мигрантов ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве.
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Согласно сообщению СК, трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их аресте.
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"С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителю СУ по Самарской области Колбасину А.И. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство, доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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