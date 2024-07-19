https://ria.ru/20240719/pokushenie-1960650997.html

Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство

Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство - РИА Новости, 19.07.2024

Дело о нападении на депутата рассмотрят по статье о покушении на убийство

Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будет расследоваться по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:55

2024-07-19T10:55

2024-07-19T11:05

происшествия

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре будет расследоваться по статье о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее Матвеев выложил несколько видеороликов в своем Telegram-канале, на которых запечатлен конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Депутат заявил, что попытался прекратить конфликт, однако один из мигрантов ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве.Согласно сообщению СК, трое участников инцидента, включая несовершеннолетнего, установлены и задержаны, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об их аресте."С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителю СУ по Самарской области Колбасину А.И. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство, доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240715/krasnodar-1959668089.html

https://ria.ru/20240326/oruzhie-1935938566.html

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происшествия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)