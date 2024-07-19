https://ria.ru/20240719/pokhischenie-1960690642.html

В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека

В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека - РИА Новости, 19.07.2024

В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека

Уголовное дело о похищении человека возбудили в Новосибирске, злоумышленников задержали, мужчину ищут, сообщили в СУСК по области. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:48

2024-07-19T12:48

2024-07-19T12:48

происшествия

новосибирск

советский

россия

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БАРНАУЛ, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело о похищении человека возбудили в Новосибирске, злоумышленников задержали, мужчину ищут, сообщили в СУСК по области. По данным следствия, вечером 18 июля на улице Советская в Железнодорожном районе Новосибирска неизвестные похитили молодого мужчину и уехали на нескольких машинах. Возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия). Впоследствии подозреваемых задержали, им предъявлены обвинения, однако местонахождение похищенного пока не установлено. "В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения", - добавили в СУСК. В прокуратуре региона сообщили, что похитителей было 10, они уехали с места происшествия на трёх автомобилях. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в областной прокуратуре.

https://ria.ru/20240710/sud-1958813242.html

новосибирск

советский

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происшествия, новосибирск, советский , россия