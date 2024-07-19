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В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека - РИА Новости, 19.07.2024
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12:48 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/pokhischenie-1960690642.html
В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека
В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека - РИА Новости, 19.07.2024
В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека
Уголовное дело о похищении человека возбудили в Новосибирске, злоумышленников задержали, мужчину ищут, сообщили в СУСК по области. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:48
2024-07-19T12:48
происшествия
новосибирск
советский
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БАРНАУЛ, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело о похищении человека возбудили в Новосибирске, злоумышленников задержали, мужчину ищут, сообщили в СУСК по области. По данным следствия, вечером 18 июля на улице Советская в Железнодорожном районе Новосибирска неизвестные похитили молодого мужчину и уехали на нескольких машинах. Возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия). Впоследствии подозреваемых задержали, им предъявлены обвинения, однако местонахождение похищенного пока не установлено. "В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения", - добавили в СУСК. В прокуратуре региона сообщили, что похитителей было 10, они уехали с места происшествия на трёх автомобилях. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в областной прокуратуре.
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происшествия, новосибирск, советский , россия
Происшествия, Новосибирск, Советский , Россия
В Новосибирске возбудили уголовное дело о похищении человека

В Новосибирске задержали подозреваемых в похищении человека

© Фото : СУ СК России по Новосибирской областиСотрудник СК в Новосибирске
Сотрудник СК в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : СУ СК России по Новосибирской области
Сотрудник СК в Новосибирске. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 19 июл – РИА Новости. Уголовное дело о похищении человека возбудили в Новосибирске, злоумышленников задержали, мужчину ищут, сообщили в СУСК по области.
По данным следствия, вечером 18 июля на улице Советская в Железнодорожном районе Новосибирска неизвестные похитили молодого мужчину и уехали на нескольких машинах. Возбуждено уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия).
Впоследствии подозреваемых задержали, им предъявлены обвинения, однако местонахождение похищенного пока не установлено.
«
"В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения", - добавили в СУСК.
В прокуратуре региона сообщили, что похитителей было 10, они уехали с места происшествия на трёх автомобилях. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в областной прокуратуре.
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