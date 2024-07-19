Рейтинг@Mail.ru
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 19.07.2024 (обновлено: 13:07 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/poiski-1960691081.html
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий - РИА Новости, 19.07.2024
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий
Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные в пятницу, отменены по метеоусловиям, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:49
2024-07-19T13:07
происшествия
алданский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные в пятницу, отменены по метеоусловиям, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев."Метеоусловия не позволяют сегодня вылететь спасателям на поиски пропавшего в Алданском районе Якутии вертолета Robinson. Ждут погоды", - рассказал министр.В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В Главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.
https://ria.ru/20240210/tela-1926619079.html
алданский район
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)
Происшествия, Алданский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия)
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий

Министр Сивцев: в Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные в пятницу, отменены по метеоусловиям, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.
"Метеоусловия не позволяют сегодня вылететь спасателям на поиски пропавшего в Алданском районе Якутии вертолета Robinson. Ждут погоды", - рассказал министр.
В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В Главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.
Со дна Онежского озера подняли Ми-8, потерпевший крушение 4 февраля. Кадры СК РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В Карелии нашли тела всех членов экипажа упавшего в озеро вертолета Ми-8
10 февраля, 20:24
 
ПроисшествияАлданский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала