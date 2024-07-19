https://ria.ru/20240719/poiski-1960691081.html

В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий

В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий - РИА Новости, 19.07.2024

В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий

Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные в пятницу, отменены по метеоусловиям, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:49

2024-07-19T12:49

2024-07-19T13:07

происшествия

алданский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные в пятницу, отменены по метеоусловиям, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев."Метеоусловия не позволяют сегодня вылететь спасателям на поиски пропавшего в Алданском районе Якутии вертолета Robinson. Ждут погоды", - рассказал министр.В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В Главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.

https://ria.ru/20240210/tela-1926619079.html

алданский район

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)