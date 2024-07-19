https://ria.ru/20240719/poiski-1960691081.html
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий - РИА Новости, 19.07.2024
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий
Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные в пятницу, отменены по метеоусловиям, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:49
2024-07-19T12:49
2024-07-19T13:07
происшествия
алданский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Поиски вертолета Robinson в Якутии, запланированные в пятницу, отменены по метеоусловиям, сообщил РИА Новости министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев."Метеоусловия не позволяют сегодня вылететь спасателям на поиски пропавшего в Алданском районе Якутии вертолета Robinson. Ждут погоды", - рассказал министр.В пятницу вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. В Главке МЧС России опровергли информацию о том, что в вертолете находились силовики. По данным ведомства, в нем летели гражданские лица.
https://ria.ru/20240210/tela-1926619079.html
алданский район
республика саха (якутия)
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происшествия, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)
Происшествия, Алданский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия)
В Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий
Министр Сивцев: в Якутии отменили поиски вертолета Robinson из-за метеоусловий