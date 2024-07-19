https://ria.ru/20240719/pogoda-1960677641.html

Рекордный рост энергопотребления наблюдается на юге России

Рекордный рост энергопотребления наблюдается на юге России - РИА Новости, 19.07.2024

Рекордный рост энергопотребления наблюдается на юге России

Жаркая погода, установившаяся в ряде регионов РФ, испытывает энергосистему на прочность. По регионам прокатилась новая волна максимумов потребления мощности,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:10

2024-07-19T12:10

2024-07-19T19:56

экономика

жкх

россия

ростовская область

ставрополь

евгений грабчак

росэнергоатом

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жаркая погода, установившаяся в ряде регионов РФ, испытывает энергосистему на прочность. По регионам прокатилась новая волна максимумов потребления мощности, рекордный рост энергопотребления наблюдается на юге России. "Системному оператору ЕЭС" (СО ЕЭС, энергодиспетчер) приходится вводить временные графики ограничения энергоснабжения. Зачем они нужны и как принимается решение об их необходимости - в материале РИА Новости. Не допустить массовые отключения В июле 2024 года максимум потребления мощности в российской энергосистеме относительно июля прошлого года вырос на 7,1 ГВт. Рекордный рост наблюдается на юге РФ – там энергопотребление в июле относительно июня увеличилось на 1,9 ГВт, сообщили РИА Новости в "Системном операторе". Значительный рост энергопотребления вызван жаркой погодой и высоким туристическим сезоном. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал ранее на неделе, что произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. По его словам, это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях. На фоне повышенных нагрузок происходят отключения на энергообъектах. Так, в июле в Ростовской области был отключен энергоблок Новочеркасской ГРЭС компании ОГК-2, позднее энергоблок Ростовской АЭС "Росэнергоатома", происходили аварии на линиях электропередачи. В целях сохранения устойчивости работы энергосистемы "Системному оператору" приходится вводить временные ограничения энергоснабжения. Главная задача на фоне экстремально высокого потребления и аварийных остановов генерации – не допустить развития системных аварий и как следствие - неконтролируемого массового отключения потребителей, поясняли там. Помимо Ростовской области графики временных отключений коснулись Крыма, Кубани, Ставрополя, Сочи, Кабардино-Балкарии, Пятигорска и его окрестностей, Северной Осетии. При этом ситуация с электроснабжением на юге страны остается напряженной, констатируют в "Системном операторе". Стратегическое планированиеКак признаются сами жители южных регионов, временные ограничения энергоснабжения для них не редкость. Казалось бы, ну почему нельзя заранее подготовиться к пикам потребления, чтобы в случае необходимости запустить запасной энергоблок, а не выключать свет в домах? "Электричество — это товар, который невозможно произвести на склад. Его надо производить ровно столько, сколько его потребляется. При резком росте потребления нужно также резко нарастить производство, а это значит - найти генерацию в разумной доступности сетей, которая почему-то не генерировала до этого, и запустить ее. Ясно, что просто так строить электростанции, ждущие своего "звездного часа", никто не будет. Необходимо четкое планирование развития энергосистемы в привязке к изменениям энергопотребителей, которое сложно предсказывать", - рассказал РИА Новости генеральный директор и основатель инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. "Системный оператор" занимается долгосрочным планированием развития в электроэнергетике. Сейчас он готовит Генеральную схему размещения энергообъектов на период до 2042 года. После его утверждения Минэнерго будет стимулировать строительство новых мощностей и сетей, но на это уйдут годы, тогда как авария может случиться каждую секунду. Чтобы энергосистема работала стабильно, ее нужно ежесекундно контролировать. Постоянный контрольЕжедневное четкое оперативно-диспетчерское управление энергосистемой - это работа диспетчеров и системы АСДУ - автоматизированной системы диспетчерского управления. В "Системном операторе" работают диспетчеры, единолично осуществляющие оперативно-диспетчерское управление энергосистемой России. Также свои диспетчеры есть в электрических сетях и на объектах генерации, и у крупных потребителей. АСДУ представляет из себя современный цифровой комплекс, который должен быть в любой крупной системе. Технически система технически состоит из трех уровней, поясняет генеральный директор "Уралэнерготела". Верхний является диспетчерским центром, где организуется мощная IТ-инфраструктура и выделенные защищенные каналы связи до каждого контролируемого энергообъекта. Средний уровень системы - объектовый. Это сбор информации с датчиков и локальное управление объектом энергетики. К нижнему уровню относятся датчики, счетчики, провода, многофункциональные преобразователи, кабели, локальные сети, то есть все, что необходимо для надежного полноценного сбора параметров работы оборудования. Момент перегрузкиВысокоскоростной сбор информации позволяет заметить изменения в энергосистеме до аварии. Для этого применяются подсистемы ССПТИ (сбор и передача технологической информации) и СОТИ (система обмена технологической информацией обычно с системным оператором). Далее, по словам эксперта, происходит расчет режимов энергосистемы и следуют конкретные действия. Если речь идет о генерации - поддать газу (пару), включить дополнительный энергоблок, блоки из резерва, о магистральных сетях (сети высокого напряжения, используются для транзитной передачи электроэнергии) - в крайнем случае - отключить линию, чтобы не допустить отключения чего-то большего. Если же речь о региональных сетях - отключить конкретные участки либо потребителей, которых система "не вывозит". Параллельно работают системы релейной защиты и автоматики. "Их задача – бесчеловечное принятие решения по достижении определенных параметров об отключении оборудования или линии. Если не сработают защиты – выйдет из строя основное оборудование и "перезапускать" будет нечего", — резюмирует Бельский.

https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html

https://ria.ru/20240127/energopotreblenie-1923819034.html

https://ria.ru/20240716/sochi-1960112194.html

https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html

https://ria.ru/20240619/grabchak-1953716973.html

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экономика, жкх, россия, ростовская область, ставрополь, евгений грабчак, росэнергоатом, министерство энергетики рф (минэнерго россии)