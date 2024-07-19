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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.07.2024
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08:21 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/pogoda-1960623892.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, более интенсивные осадки будут в первой половине дня, РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T08:21
2024-07-19T08:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, более интенсивные осадки будут в первой половине дня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный фронт, во второй половине скажется влияние тыловой части циклона. Погода облачная, во второй половине дня с прояснениями, временами дожди. В Москве более интенсивные осадки ожидаются в первой половине дня, местами возможны грозы. Температура воздуха в столице - плюс 22-24, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла", - рассказал он. Ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, заключил Леус.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дожди, грозы и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка под зонтом на одной из улиц в Москве
Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, более интенсивные осадки будут в первой половине дня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать холодный фронт, во второй половине скажется влияние тыловой части циклона. Погода облачная, во второй половине дня с прояснениями, временами дожди. В Москве более интенсивные осадки ожидаются в первой половине дня, местами возможны грозы. Температура воздуха в столице - плюс 22-24, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла", - рассказал он.
Ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, заключил Леус.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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