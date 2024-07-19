https://ria.ru/20240719/pogoda-1960623892.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, более интенсивные осадки будут в первой половине дня, РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T08:21

2024-07-19T08:21

2024-07-19T08:21

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, временами дожди, грозы и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, более интенсивные осадки будут в первой половине дня, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать холодный фронт, во второй половине скажется влияние тыловой части циклона. Погода облачная, во второй половине дня с прояснениями, временами дожди. В Москве более интенсивные осадки ожидаются в первой половине дня, местами возможны грозы. Температура воздуха в столице - плюс 22-24, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла", - рассказал он. Ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление падает, к вечеру барометры покажут 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, заключил Леус.

https://ria.ru/20240718/vilfand-1960387545.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода