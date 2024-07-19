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В Подмосковье локализовали пожар в ангаре с машинным маслом
В Подмосковье локализовали пожар в ангаре с машинным маслом - РИА Новости, 19.07.2024
В Подмосковье локализовали пожар в ангаре с машинным маслом
Пожар в ангаре в Подмосковье локализован на 4,2 тысячи квадратных метрах, есть пострадавший, он госпитализирован, кровля обрушилась на площади 2 тысячи... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:34
2024-07-19T19:34
2024-07-19T19:34
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пожар в ангаре в Подмосковье локализован на 4,2 тысячи квадратных метрах, есть пострадавший, он госпитализирован, кровля обрушилась на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось о пожаре в нежилом здании в городском округе Талдом, улица Советская, дом 45а. Горит цельнометаллический ангар, в нем хранится машинное масло. "Пожар в Подмосковье локализован на 4200 квадратных метрах. Произошло обрушение кровли складской части здания на площади 2000 квадратных метров. Пострадал мужчина, его с ожогами госпитализировали", - говорится в сообщении.
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Тушение ангара, в котором хранится моторное масло
Ангар, в котором хранится моторное масло, горит на 1,2 тысячи квадратных метров в Подмосковье, сообщил глава МЧС.
2024-07-19T19:34
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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, талдом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Россия, Талдом, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали пожар в ангаре с машинным маслом
МЧС: пожар в ангаре в Подмосковье локализовали на 4,2 тыс "квадратов"