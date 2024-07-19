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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные - РИА Новости, 19.07.2024
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Новости Подмосковья
 
18:22 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/podmoskove-1960812655.html
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные - РИА Новости, 19.07.2024
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные
На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:22
2024-07-19T18:22
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
шатура
солнечногорск
алексей сапанюк
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и парках других городов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Каждые летние выходные жители Подмосковья могут совместить приятное с полезным: прогуляться на свежем воздухе с близкими и проверить состояние своего здоровья. Это очень удобно, потому что не все могут обратиться в поликлинику в будние дни", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в парках можно проверить основные показатели здоровья, по которым врачи поймут, понадобится ли более глубокая диагностика в поликлинике . Если будет необходимость, то пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты можно будет увидеть в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), шатура, солнечногорск, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Шатура, Солнечногорск, Алексей Сапанюк

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач на приеме
Врач на приеме - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и парках других городов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Каждые летние выходные жители Подмосковья могут совместить приятное с полезным: прогуляться на свежем воздухе с близкими и проверить состояние своего здоровья. Это очень удобно, потому что не все могут обратиться в поликлинику в будние дни", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в парках можно проверить основные показатели здоровья, по которым врачи поймут, понадобится ли более глубокая диагностика в поликлинике .
Если будет необходимость, то пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты можно будет увидеть в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
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Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)ШатураСолнечногорскАлексей Сапанюк
 
 
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