https://ria.ru/20240719/podmoskove-1960812655.html
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные - РИА Новости, 19.07.2024
Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные
На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:22
2024-07-19T18:22
2024-07-19T18:22
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и парках других городов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Каждые летние выходные жители Подмосковья могут совместить приятное с полезным: прогуляться на свежем воздухе с близкими и проверить состояние своего здоровья. Это очень удобно, потому что не все могут обратиться в поликлинику в будние дни", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в парках можно проверить основные показатели здоровья, по которым врачи поймут, понадобится ли более глубокая диагностика в поликлинике . Если будет необходимость, то пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты можно будет увидеть в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".
https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), шатура, солнечногорск, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Шатура, Солнечногорск, Алексей Сапанюк
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и парках других городов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Каждые летние выходные жители Подмосковья могут совместить приятное с полезным: прогуляться на свежем воздухе с близкими и проверить состояние своего здоровья. Это очень удобно, потому что не все могут обратиться в поликлинику в будние дни", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в парках можно проверить основные показатели здоровья, по которым врачи поймут, понадобится ли более глубокая диагностика в поликлинике .
Если будет необходимость, то пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты можно будет увидеть в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".