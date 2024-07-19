https://ria.ru/20240719/podmoskove-1960812655.html

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные - РИА Новости, 19.07.2024

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в 34 парках в эти выходные

На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:22

2024-07-19T18:22

2024-07-19T18:22

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

шатура

солнечногорск

алексей сапанюк

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. На территории 34 парков Подмосковья жители смогут в эти выходные проверить свое здоровье, врачи будут работать в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкино, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и парках других городов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Каждые летние выходные жители Подмосковья могут совместить приятное с полезным: прогуляться на свежем воздухе с близкими и проверить состояние своего здоровья. Это очень удобно, потому что не все могут обратиться в поликлинику в будние дни", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в парках можно проверить основные показатели здоровья, по которым врачи поймут, понадобится ли более глубокая диагностика в поликлинике . Если будет необходимость, то пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты можно будет увидеть в личном кабинете пациента на портале "Здоровье".

https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html

московская область (подмосковье)

шатура

солнечногорск

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Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), шатура, солнечногорск, алексей сапанюк