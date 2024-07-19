https://ria.ru/20240719/podmoskove-1960658696.html

Производство жалюзи из бамбука запустили в Подмосковье

Производство жалюзи из бамбука запустили в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2024

Производство жалюзи из бамбука запустили в Подмосковье

Компания "Фирма "КАЛИТА" запустила производство деревянных жалюзи из бамбука на территории комплекса FOROOM в подмосковном Раменском, в данный проект было... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:21

2024-07-19T11:21

2024-07-19T11:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

производство

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Компания "Фирма "КАЛИТА" запустила производство деревянных жалюзи из бамбука на территории комплекса FOROOM в подмосковном Раменском, в данный проект было инвестировано около 20 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Фирма "КАЛИТА", специализирующаяся на проектировании и изготовлении солнцезащитных систем - жалюзи, рулонных и римских штор, увеличила объем выпускаемой продукции за счет запуска производства деревянных жалюзи на территории производственно-складского комплекса FOROOM в Раменском городском округе", - отметили в пресс-службе. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в запуск новой производственной линии компания инвестировала около 20 миллионов рублей. Штат сотрудников был расширен – со 150 до 165 человек. Большая часть станков для производства деревянных жалюзи была разработана и произведена компанией самостоятельно. "В Раменском округе компания запустила завод в ноябре 2021 года. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта составил более 500 миллионов рублей", - отметила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. По данным ведомства, компания производит солнцезащитные изделия массового потребления, которые используются повсеместно: в квартирах, офисах, школах, больницах, поликлиниках. "В качестве сырья для изготовления данной продукции мы выбрали легкий сорт древесины - павловния и бамбук. Материал, который получается из бамбуковых стеблей, мягкий, шелковистый, приятный на ощупь, при этом очень прочный", - рассказал коммерческий директор компании "Фирма "КАЛИТА" Игорь Бритвин.

https://ria.ru/20240705/podmoskove-1957622857.html

московская область (подмосковье)

раменское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменское, производство