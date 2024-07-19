https://ria.ru/20240719/podguzniki-1960616363.html

Роскачество выявило плесень в детских подгузниках

Роскачество выявило плесень в детских подгузниках - РИА Новости, 19.07.2024

Роскачество выявило плесень в детских подгузниках

Роскачество обнаружило в детских подгузниках некоторых марок дрожжи, плесень и проблемы с pH, при этом содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T06:08

2024-07-19T06:08

2024-07-19T15:50

общество

приморский край

роскачество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Роскачество обнаружило в детских подгузниках некоторых марок дрожжи, плесень и проблемы с pH, при этом содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений, рассказали РИА Новости в организации. Так, была исследована 21 торговая марка подгузников-трусиков больших размеров (для детей весом до 20 килограмм): Mepsi, Вella baby happy, Pipitto, Senso, YokoSun, "Солнце и Луна", Fisher-Price, "Каспер", Predo Baby, Lovular, Elibell, "Красная цена", Moony, Huggies, Watashi, Merries, Pampers, "Самокат", Baby Go, Joonies. "В подгузниках одной торговой марки (из 21) - Joonies - выявлены дрожжи, дрожжеподобные и плесневые грибы... Они могли быть занесены на различных этапах производства, при упаковке и хранении. Во время использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и провоцировать местное воспаление, а также раздражение... Есть и массовое нарушение, выявленное в подгузниках, - pH. При испытании измеряется разница между рН дистиллированной воды и рН водной вытяжки. С этим показателем есть проблемы у 19 торговых марок", - подчеркнули в Роскачестве. Эксперты также оценивали, насколько хорошо подгузники впитывают влагу - время впитывания и обратная сорбация. По ГОСТ подгузник должен впитать 80 сантиметров кубических влаги менее чем за 3 секунды. Исследование показало, что все более чем уложились в этот показатель. Самое долгое впитывание составляет 1,1 секунды, самое быстрое - 0,18 секунды. Кроме того, анализ показал, что большинство исследованных подгузников не вызывают аллергии и раздражений кожи или слизистых оболочек малыша. В подгузниках марки "Самокат" содержание в водной вытяжке из подгузника органических веществ, которые возможно окислить, достаточно высокое. "Все подгузники не токсичны, в них нет вредных веществ, содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца не превышает допустимых значений", - добавляется в сообщении. В целом продукция марки Mepsi соответствовала не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества. Тем самым, эта продукция может претендовать на присвоение российского "Знака качества". В свою очередь производители марок Senso, Elibell и Joonies сообщили, что проводят корректирующие мероприятия. А управление Роспотребнадзора по Приморскому краю заявило, что в адрес компании "Евразия" (импортёр подгузников Joonies) направлена информация об обязанности разработки программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и её согласования с органом государственного контроля в соответствии с его компетенцией.

https://ria.ru/20240328/kishechnaya_palochka-1936292848.html

https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html

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общество, приморский край, роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия