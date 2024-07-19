https://ria.ru/20240719/peskov-1960701652.html

Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича

Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024

Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, возможен ли обмен на кого-либо американского журналиста Эвана Гершковича, обвиненного в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:17

2024-07-19T13:17

2024-07-19T13:17

россия

сша

эван гершкович

оон

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, возможен ли обмен на кого-либо американского журналиста Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже. "Оставляю без ответа вопрос", - сказал Песков журналистам. По версии российского следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.

https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926332495.html

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россия, сша, эван гершкович, оон