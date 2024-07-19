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Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
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13:17 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/peskov-1960701652.html
Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича
Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, возможен ли обмен на кого-либо американского журналиста Эвана Гершковича, обвиненного в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:17
2024-07-19T13:17
россия
сша
эван гершкович
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, возможен ли обмен на кого-либо американского журналиста Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже. "Оставляю без ответа вопрос", - сказал Песков журналистам. По версии российского следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
https://ria.ru/20240209/gershkovich-1926332495.html
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россия, сша, эван гершкович, оон
Россия, США, Эван Гершкович, ООН
Песков не ответил на вопрос о возможном обмене Гершковича

Песков оставил без ответа вопрос о возможном обмене Гершковича на кого-либо

© РИА НовостиАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, возможен ли обмен на кого-либо американского журналиста Эвана Гершковича, обвиненного в шпионаже.
«
"Оставляю без ответа вопрос", - сказал Песков журналистам.
По версии российского следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже в интересах правительства США, в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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