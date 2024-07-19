https://ria.ru/20240719/peskov-1960699270.html

В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича

В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024

В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о переносе заседания суда в отношении американского журналиста The Wall Street... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:10

2024-07-19T13:10

2024-07-19T13:10

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о переносе заседания суда в отношении американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, так как этот вопрос находится в компетенции суда. "Здесь я оставляю без ответа. Это решение суда, и в здесь мы не можем это комментировать", - сказал Песков журналистам. Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в закрытом режиме, тогда журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян. В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев. Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.

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https://ria.ru/20240628/tramp-1955990376.html

https://ria.ru/20240617/gershkovich-1953382802.html

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