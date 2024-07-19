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В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
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13:10 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/peskov-1960699270.html
В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича
В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича - РИА Новости, 19.07.2024
В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о переносе заседания суда в отношении американского журналиста The Wall Street... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:10
2024-07-19T13:10
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о переносе заседания суда в отношении американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, так как этот вопрос находится в компетенции суда. "Здесь я оставляю без ответа. Это решение суда, и в здесь мы не можем это комментировать", - сказал Песков журналистам. Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в закрытом режиме, тогда журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян. В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев. Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена. По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.
https://ria.ru/20240718/gershkovich-1960490983.html
https://ria.ru/20240628/tramp-1955990376.html
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в мире, сша, россия, москва, эван гершкович, дмитрий песков, сергей лавров, оон, центральное разведывательное управление (цру), уралвагонзавод
В мире, США, Россия, Москва, Эван Гершкович, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уралвагонзавод
В Кремле не стали комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича

Песков не стал комментировать перенос заседания суда по делу Гершковича

© AP PhotoАмериканский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о переносе заседания суда в отношении американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, так как этот вопрос находится в компетенции суда.
"Здесь я оставляю без ответа. Это решение суда, и в здесь мы не можем это комментировать", - сказал Песков журналистам.
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Суд закончил следствие по делу о шпионаже журналиста Гершковича
18 июля, 15:05
Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в закрытом режиме, тогда журналистов пустили только на протокольную съемку, а на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в РФ Майкл Дарбинян.
В четверг в суд на заседание пришел генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, который воздержался от каких-либо комментариев прессе, но в зал суда Котеча так и не попал из-за закрытости процесса. По делу Гершковича также был допрошен свердловский депутат Вячеслав Вегнер, отказавшийся пояснять РИА Новости, свидетель защиты он или обвинения. Второе заседание по делу Гершковича началось в 9.00 по мск и закончилось в 14.50 по мск. Адвокаты Гершковича отказались от комментариев.
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Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН, что у Москвы есть доказательства причастности журналиста Гершковича к шпионской деятельности, а российские и американские спецслужбы ведут контакты о возможности обмена.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в шпионаже.
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В миреСШАРоссияМоскваЭван ГершковичДмитрий ПесковСергей ЛавровООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уралвагонзавод
 
 
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