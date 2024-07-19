https://ria.ru/20240719/oruzhie-1960608421.html

В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие

В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие - РИА Новости, 19.07.2024

В Госдуме предложили дать депутатам право носить оружие

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие с учетом возможных... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T03:39

2024-07-19T03:39

2024-07-19T04:42

султан хамзаев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил дать депутатам право носить боевое огнестрельное оружие с учетом возможных провокаций и особого внимания, в том числе врагов, в отношении депутатов. "Выступаю за то, чтобы депутатам Государственной Думы дали право на ношение боевого огнестрельного оружия. Это вопрос безопасности. Тем более, что Росгвардия совсем недавно предложила дать право носить оружие руководству Центрального банка. Речь идет о разрешении носить с собой боевое оружие, которое по факту могут иметь лишь сотрудники правоохранительных органов. У депутатов должна быть такая возможность с учетом особого внимания, в том числе врагов России, к депутатам, возможным провокациям", - сказал Хамзаев РИА Новости. По его словам, не у всех депутатов есть возможность иметь личных охранников, а меры предосторожности должны быть предприняты. "Также считаю, что депутаты в обязательном порядке должны сдавать нормы ГТО и пройти курсы оказания первой помощи", - добавил парламентарий. Ранее Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия. В ЦБ сообщили, что эта инициатива обсуждалась с ведомством в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников в новых регионах страны.

https://ria.ru/20240718/napadenie-1960579597.html

https://ria.ru/20240718/gosduma-1960456442.html

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султан хамзаев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, общество