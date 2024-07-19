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В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 19.07.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:24
2024-07-19T05:24
2024-07-19T05:24
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
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безопасность
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.46 мск, она продлилась 3 часа 30 минут. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили отбой опасности атаки БПЛА