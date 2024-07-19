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В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 19.07.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявили на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:20
2024-07-19T05:20
2024-07-19T05:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявили на всей территории Белгородской области, сообщило ГУ МЧС в Telegram-канале. Ракетную опасность объявили в 0.45 по московскому времени, она продлилась 4 часа 30 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
МЧС: на всей территории Белгородской области объявили отбой ракетной опасности