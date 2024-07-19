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Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:06 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/onlayn-servis-1960818698.html
Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье
Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2024
Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье
Свыше 280 тысяч пользователей посетили подмосковный портал о детском здравоохранении с января 2023 года, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:06
2024-07-19T19:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 280 тысяч пользователей посетили подмосковный портал о детском здравоохранении с января 2023 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Цифровой сервис "Детство" создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении. Самый популярный раздел портала – "Поликлиника и ребенок". Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. На втором месте находится раздел "Записаться к врачу", его посетили 6,5 тысячи раз. Тройку лидеров замыкает раздел "Здоровье детей" - 6,2 тысячи просмотров. Кроме того, на портале доступны разделы "Первая помощь", "Медицинские услуги", "Социальная поддержка" и "Карьера в здравоохранении". Каждый из них содержит тематические блоки по разным жизненным ситуациям.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье

© iStock.com / andresrДевушка с ребенком за ноутбуком
Девушка с ребенком за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© iStock.com / andresr
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 280 тысяч пользователей посетили подмосковный портал о детском здравоохранении с января 2023 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"Цифровой сервис "Детство" создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении. Самый популярный раздел портала – "Поликлиника и ребенок". Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
На втором месте находится раздел "Записаться к врачу", его посетили 6,5 тысячи раз. Тройку лидеров замыкает раздел "Здоровье детей" - 6,2 тысячи просмотров.
Кроме того, на портале доступны разделы "Первая помощь", "Медицинские услуги", "Социальная поддержка" и "Карьера в здравоохранении". Каждый из них содержит тематические блоки по разным жизненным ситуациям.
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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