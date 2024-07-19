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Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье
Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье - РИА Новости, 19.07.2024
Более 280 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом "Детство" в Подмосковье
Свыше 280 тысяч пользователей посетили подмосковный портал о детском здравоохранении с января 2023 года, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:06
2024-07-19T19:06
2024-07-19T19:06
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 280 тысяч пользователей посетили подмосковный портал о детском здравоохранении с января 2023 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Цифровой сервис "Детство" создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении. Самый популярный раздел портала – "Поликлиника и ребенок". Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. На втором месте находится раздел "Записаться к врачу", его посетили 6,5 тысячи раз. Тройку лидеров замыкает раздел "Здоровье детей" - 6,2 тысячи просмотров. Кроме того, на портале доступны разделы "Первая помощь", "Медицинские услуги", "Социальная поддержка" и "Карьера в здравоохранении". Каждый из них содержит тематические блоки по разным жизненным ситуациям.
https://ria.ru/20240313/zapis-1932743625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 280 тысяч пользователей посетили подмосковный портал о детском здравоохранении с января 2023 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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"Цифровой сервис "Детство" создан для того, чтобы у родителей Подмосковья всегда была под рукой нужная и актуальная информация о детском здравоохранении. Самый популярный раздел портала – "Поликлиника и ребенок". Им воспользовались уже свыше 20 тысяч раз", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
На втором месте находится раздел "Записаться к врачу", его посетили 6,5 тысячи раз. Тройку лидеров замыкает раздел "Здоровье детей" - 6,2 тысячи просмотров.
Кроме того, на портале доступны разделы "Первая помощь", "Медицинские услуги", "Социальная поддержка" и "Карьера в здравоохранении". Каждый из них содержит тематические блоки по разным жизненным ситуациям.