https://ria.ru/20240719/onlayn-prosmotry-1960791493.html

Россияне провели на 45% больше часов за онлайн-просмотром фильмов

Россияне провели на 45% больше часов за онлайн-просмотром фильмов - РИА Новости, 19.07.2024

Россияне провели на 45% больше часов за онлайн-просмотром фильмов

Российские зрители потратили за шесть месяцев 2024 года на онлайн-просмотр фильмов и сериалов на 45% больше времени в сравнении с первым полугодием прошлого... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:09

2024-07-19T17:09

2024-07-19T17:09

россия

интернет

кино и сериалы

мегафон

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские зрители потратили за шесть месяцев 2024 года на онлайн-просмотр фильмов и сериалов на 45% больше времени в сравнении с первым полугодием прошлого года, сообщает "МегаФон" со ссылкой на результаты совместного исследования с онлайн-кинотеатром START. "С января по июнь 2024 года суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедия и мелодрама. А в топ-3 самых быстрорастущих жанра вошли драма (+64%), семейный (+62%) и боевик (+50%)", - говорится в сообщении. Среди фильмов наибольший рост просмотров продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91% год к году), историческое кино (+42%), семейное кино (+34%) и комедии (+28%). По данным исследования, в структуре потребления больше половины интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (свыше 56%). В 2024 году у кинотеатра Wink эта доля оказалась наивысшей — 57%. Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi и START женщины потребляют более 60% трафика. В настоящее время около 70% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на россиян 25-44 лет, из них 38% — на зрителей в возрасте 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER (13% всего трафика) и "Кинопоиск" (12%), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе "Смотрим.ру" — около 40% от всего интернет-трафика стриминга. Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.

https://ria.ru/20240701/serialy-1955061490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, интернет, кино и сериалы, мегафон