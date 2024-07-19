Рейтинг@Mail.ru
Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/okkupanty-1960725064.html
Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ
Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ - РИА Новости, 19.07.2024
Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ
Финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению Карелии, заявил глава республики Артур... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:19
2024-07-19T14:19
республика карелия
финляндия
россия
артур парфенчиков
генеральная прокуратура рф
без срока давности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292494_0:142:3089:1880_1920x0_80_0_0_e75f5059a5b3a3c1a5fd05febc6dd168.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчиков. В пятницу Верховный суд Карелии начал рассмотрение дела по заявлению прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны. "Поработив мирное население, использовав его как бесплатную трудовую силу, в том числе и детскую, финские оккупанты не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению. Об этом говорят люди, пережившие эти ужасы голода, холода, убийств, болезней, истязаний. Такие люди есть практически в каждой карельской семье", - сказал Парфенчиков на заседании суда. Трансляция судебного заседания ведется проектом "Без срока давности". Он отметил, что зверства финского оккупационного режима зафиксированы в показаниях многочисленных свидетелей, хранящихся в национальном архиве Республики Карелия. "Наиболее ярким проявлением финской оккупационной политики стало создание концентрационных, а затем так называемых переселенческих лагерей и мест содержания принудительного содержания мирного населения на оккупированной территории Карелии", - сказал губернатор. По его словам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Карелии оставалось около 86 тысяч местных жителей, из которых в разное время от 20 до 37% находилось в лагерях. В них попадало в основном славянское население. &quot;В лагерях наблюдался дефицит продовольствия, тяжелейшие бытовые условия, полная антисанитария, бараки окружались колючей проволокой, выставлялась охрана. Я думаю, что мы все помним эту известную фотографию маленьких детей за колючей проволокой. И это история финского концлагеря. Эта фотография стала одним из символов геноцида Второй Мировой войны. Попытки выхода из них карались расстрелами. В помещениях менее 20 квадратных метро проживало до семи семей. Среди них быстро распространялись болезни, инфекции, начинались эпидемии, такие как дизентерия, сыпной тиф, цинга. Заключенные привлекались к тяжелейшему физическому труду, порой абсолютно бесцельному, откровенно издевательского характера&quot;, - сказал глава Карелии.Ранее сообщалось, что в Верховный суд Республики Карелия поступило заявление прокурора Республики Карелия о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.
https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html
https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html
https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html
https://ria.ru/20240712/razgrom-1959250439.html
https://ria.ru/20240307/pobediteli-1931607607.html
республика карелия
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292494_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_c6fb4c2a24c744218513bfaeb22fbcc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, финляндия, россия, артур парфенчиков, генеральная прокуратура рф, без срока давности
Республика Карелия, Финляндия, Россия, Артур Парфенчиков, Генеральная прокуратура РФ, Без срока давности
Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ

Глава Карелии: финские оккупанты не знали меры жестокости в годы ВОВ

© РИА Новости / Дмитрий Козлов | Перейти в медиабанкФинский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске, Карелия
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске, Карелия - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Козлов
Перейти в медиабанк
Финский концентрационный лагерь в городе Медвежьегорске, Карелия. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчиков.
В пятницу Верховный суд Карелии начал рассмотрение дела по заявлению прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны.
Разрушенный финскими войсками жилой район Петрозаводска - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Финляндия планировала беспрецедентный геноцид русских, заявили в Совбезе
27 июня, 17:49
"Поработив мирное население, использовав его как бесплатную трудовую силу, в том числе и детскую, финские оккупанты не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению. Об этом говорят люди, пережившие эти ужасы голода, холода, убийств, болезней, истязаний. Такие люди есть практически в каждой карельской семье", - сказал Парфенчиков на заседании суда.
Трансляция судебного заседания ведется проектом "Без срока давности".
Люблинско-Брестская наступательная операция. Встреча бойцов войсками 1-го Белорусского фронта с жителями освобожденного Люблина - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В России опубликовали документы об освобождении востока Польши в 1944 году
18 июля, 13:39
Он отметил, что зверства финского оккупационного режима зафиксированы в показаниях многочисленных свидетелей, хранящихся в национальном архиве Республики Карелия.
"Наиболее ярким проявлением финской оккупационной политики стало создание концентрационных, а затем так называемых переселенческих лагерей и мест содержания принудительного содержания мирного населения на оккупированной территории Карелии", - сказал губернатор.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Карелии заявили о геноциде народов СССР в годы войны
27 июня, 11:58
По его словам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Карелии оставалось около 86 тысяч местных жителей, из которых в разное время от 20 до 37% находилось в лагерях. В них попадало в основном славянское население.
«

"В лагерях наблюдался дефицит продовольствия, тяжелейшие бытовые условия, полная антисанитария, бараки окружались колючей проволокой, выставлялась охрана. Я думаю, что мы все помним эту известную фотографию маленьких детей за колючей проволокой. И это история финского концлагеря. Эта фотография стала одним из символов геноцида Второй Мировой войны. Попытки выхода из них карались расстрелами. В помещениях менее 20 квадратных метро проживало до семи семей. Среди них быстро распространялись болезни, инфекции, начинались эпидемии, такие как дизентерия, сыпной тиф, цинга. Заключенные привлекались к тяжелейшему физическому труду, порой абсолютно бесцельному, откровенно издевательского характера", - сказал глава Карелии.

Ранее сообщалось, что в Верховный суд Республики Карелия поступило заявление прокурора Республики Карелия о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Архивный документ о разгроме Красной армией в 1944 году дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Минобороны и РВИО опубликовали документ о разгроме дивизии СС "Галичина"
12 июля, 14:48
С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных.
Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
ФСБ рассекретила документы времен войны о советском спецотряде "Победители"
7 марта, 00:25
 
Республика КарелияФинляндияРоссияАртур ПарфенчиковГенеральная прокуратура РФБез срока давности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала