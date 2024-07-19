https://ria.ru/20240719/okkupanty-1960725064.html

Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ

Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ - РИА Новости, 19.07.2024

Власти Карелии рассказали о жестокости финских оккупантов в годы ВОВ

Финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению Карелии, заявил глава республики Артур... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:19

2024-07-19T14:19

2024-07-19T14:19

республика карелия

финляндия

россия

артур парфенчиков

генеральная прокуратура рф

без срока давности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Финские оккупанты в годы Великой Отечественной войны не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению Карелии, заявил глава республики Артур Парфенчиков. В пятницу Верховный суд Карелии начал рассмотрение дела по заявлению прокуратуры о признании геноцидом и военными преступлениями действий немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны. "Поработив мирное население, использовав его как бесплатную трудовую силу, в том числе и детскую, финские оккупанты не знали меры в жестокости по отношению к мирному населению. Об этом говорят люди, пережившие эти ужасы голода, холода, убийств, болезней, истязаний. Такие люди есть практически в каждой карельской семье", - сказал Парфенчиков на заседании суда. Трансляция судебного заседания ведется проектом "Без срока давности". Он отметил, что зверства финского оккупационного режима зафиксированы в показаниях многочисленных свидетелей, хранящихся в национальном архиве Республики Карелия. "Наиболее ярким проявлением финской оккупационной политики стало создание концентрационных, а затем так называемых переселенческих лагерей и мест содержания принудительного содержания мирного населения на оккупированной территории Карелии", - сказал губернатор. По его словам, в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Карелии оставалось около 86 тысяч местных жителей, из которых в разное время от 20 до 37% находилось в лагерях. В них попадало в основном славянское население. "В лагерях наблюдался дефицит продовольствия, тяжелейшие бытовые условия, полная антисанитария, бараки окружались колючей проволокой, выставлялась охрана. Я думаю, что мы все помним эту известную фотографию маленьких детей за колючей проволокой. И это история финского концлагеря. Эта фотография стала одним из символов геноцида Второй Мировой войны. Попытки выхода из них карались расстрелами. В помещениях менее 20 квадратных метро проживало до семи семей. Среди них быстро распространялись болезни, инфекции, начинались эпидемии, такие как дизентерия, сыпной тиф, цинга. Заключенные привлекались к тяжелейшему физическому труду, порой абсолютно бесцельному, откровенно издевательского характера", - сказал глава Карелии.Ранее сообщалось, что в Верховный суд Республики Карелия поступило заявление прокурора Республики Карелия о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР (в настоящее время – Республика Карелия) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. С осени 1941 года и до конца июня 1944 года две трети самой экономически развитой части территории региона находились под оккупацией Финляндии – союзницы нацистской Германии. Как сообщала Генпрокуратура России, в период оккупации "финнами в республике создано свыше 100 концентрационных и трудовых лагерей для гражданского населения и советских военнопленных". Уже к концу 1941 года в них находилось более 20 тысяч человек, преимущественно женщин, стариков и детей, количество которых в апреле 1942 года достигло почти 24 тысячи. В дальнейшем общая численность содержавшихся узников в концлагерях колебалась в пределах 15-18 тысяч, что составляло около 20% от всего попавшего в оккупацию населения. За время финской оккупации только в петрозаводских концлагерях "погибли свыше семи тысяч узников". Всего убиты и замучены 8 028 мирных граждан, в финских и немецких лагерях погибли более 18 тысяч советских военнопленных. Захватчиками были разрушены города, деревни, все промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Республики Карелия, в переводе на современный курс рубля составляет более 20 триллионов рублей, сообщала Генпрокуратура России.

https://ria.ru/20240627/finlyandiya-1955917318.html

https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html

https://ria.ru/20240627/sud-1955811711.html

https://ria.ru/20240712/razgrom-1959250439.html

https://ria.ru/20240307/pobediteli-1931607607.html

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республика карелия, финляндия, россия, артур парфенчиков, генеральная прокуратура рф, без срока давности