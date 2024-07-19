https://ria.ru/20240719/ograblenie-1960673111.html

Суд вынес приговор мужчине, убившему охранника ювелирного магазина в Москве

Суд вынес приговор мужчине, убившему охранника ювелирного магазина в Москве - РИА Новости, 19.07.2024

Суд вынес приговор мужчине, убившему охранника ювелирного магазина в Москве

Мосгорсуд приговорил к 24 годам колонии строгого режима участника разбойного нападения на ювелирный магазин почти девять лет назад, в ходе которого он застрелил РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:57

2024-07-19T11:57

2024-07-19T11:57

происшествия

россия

московский городской суд

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 24 годам колонии строгого режима участника разбойного нападения на ювелирный магазин почти девять лет назад, в ходе которого он застрелил охранника, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Московский городской суд приговорил ранее судимого 42-летнего Рамила Исмаилова к 24 годам лишения свободы. Он признан виновным по п ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем), п. а, б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ (рабой), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, в октябре 2015 года Исмаилов с четырьмя подельниками напали на ювелирный магазин улице Знаменские Садки. Исмаилов, заметив охранника, трижды выстрелил в него. Мужчина скончался на месте. После этого налетчики топором и рукояткой пистолета разбили витрины, откуда украли украшения более чем на 3,7 миллиона рублей и скрылись. В ходе нападения Исмаилов поранился о разбитую им же витрину. Именно по крови через базы данных удалось вычислить нападавшего. В прокуратуре отмечают, что отбывать наказание Исмаилов будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231205/yuvelir-1913773190.html

https://ria.ru/20231220/prigovor-1916936133.html

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происшествия, россия, московский городской суд