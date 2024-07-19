В Одессе мужчина стрелял в воздух, когда военкомы пытались его задержать
УНИАН: мужчина в Одессе стрелял в воздух при попытке военкомов его задержать
© СоцсетиМесто происшествия, где мужчина стрелял в воздух при попытке сотрудников военкомата его задержать в Одессе
© Соцсети
Место происшествия, где мужчина стрелял в воздух при попытке сотрудников военкомата его задержать в Одессе
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мужчина в Одессе стрелял в воздух при попытке сотрудников военкомата задержать его и в итоге сбежал, сообщает агентство УНИАН в Telegram-канале.
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"В Одессе во время попытки сотрудников территориального центра комплектования (военкомата – ред.) задержать мужчину началась стрельба. Около рынка "Привоз" сотрудники остановили мужчину и выяснили через базу данных, что тот уклонист. Когда его попытались задержать, тот вырвался и выстрелил в воздух", - говорится в сообщении.
По информации агентства, мужчине удалось сбежать.
Позднее в полиции Одесской области заявили, что сотрудники правоохранительных органов остановили водителя с признаками наркотического опьянения. Он нецензурно выражался и отказывался пройти освидетельствование. Собравшиеся возле служебного автомобиля люди пытались помочь мужчине сбежать. "Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала на нем форменную одежду. Патрульный применил в отношении нарушительницы баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.