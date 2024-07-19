Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке
СЦКК: украинские войска за 10 минут выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска в течение 10 минут выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 4.30 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
После этого в 4.35 украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. В 4.40 они выпустили еще два снаряда по Петровскому району Донецка и четыре снаряда по Центрально-городскому району Горловки.
Ранее в 1.05 украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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