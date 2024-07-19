https://ria.ru/20240719/obstrely-1960599470.html
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 46 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:10
2024-07-19T00:10
2024-07-19T00:14
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ДОНЕЦК, 19 июл – РИА Новости. Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 46 боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать один факт вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Восемь обстрелов на Донецком направлении, тринадцать обстрелов – на Горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Поступила информация о гибели четырех гражданских лиц, еще пятеро получили ранения. Всего было выпущено 46 единиц различных боеприпасов. В минувшие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960589867.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 46 боеприпасов