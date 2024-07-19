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Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной в ЛНР
Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2024
Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной в ЛНР
Начальник Кременского отдела полиции был ранен при обстреле ВСУ кассетными снарядами центра Кременной в ЛНР, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:13
2024-07-19T17:13
2024-07-19T17:21
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Начальник Кременского отдела полиции был ранен при обстреле ВСУ кассетными снарядами центра Кременной в ЛНР, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.Ранее Третьяков сообщал, что шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу."В результате обстрела, произошедшего в нашем городе, был ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия", - написал Третьяков.По его данным, в ходе осмотра места удара, стремясь помочь людям, начальник полиции попал под обстрел кассетным боеприпасам, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь, сейчас состояние стабильное."Эти атаки, направленные на гражданских людей и служителей закона, вызывают крайнее сожаление и горечь. Мы должны помнить, что такие действия — это не просто преступления против человечности, это бездушные попытки посеять страх и дестабилизировать обстановку в городе", - добавил Третьяков.
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кременная, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной в ЛНР
Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной кассетными снарядами
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Начальник Кременского отдела полиции был ранен при обстреле ВСУ кассетными снарядами центра Кременной в ЛНР, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале
.
Ранее Третьяков сообщал, что шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу.
"В результате обстрела, произошедшего в нашем городе, был ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия", - написал Третьяков.
По его данным, в ходе осмотра места удара, стремясь помочь людям, начальник полиции попал под обстрел кассетным боеприпасам, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь, сейчас состояние стабильное.
"Эти атаки, направленные на гражданских людей и служителей закона, вызывают крайнее сожаление и горечь. Мы должны помнить, что такие действия — это не просто преступления против человечности, это бездушные попытки посеять страх и дестабилизировать обстановку в городе", - добавил Третьяков.