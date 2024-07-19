https://ria.ru/20240719/obstrel-1960793062.html

Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной в ЛНР

Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной в ЛНР - РИА Новости, 19.07.2024

Начальник отдела полиции пострадал при обстреле Кременной в ЛНР

Начальник Кременского отдела полиции был ранен при обстреле ВСУ кассетными снарядами центра Кременной в ЛНР, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:13

2024-07-19T17:13

2024-07-19T17:21

специальная военная операция на украине

кременная

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Начальник Кременского отдела полиции был ранен при обстреле ВСУ кассетными снарядами центра Кременной в ЛНР, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.Ранее Третьяков сообщал, что шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу."В результате обстрела, произошедшего в нашем городе, был ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия", - написал Третьяков.По его данным, в ходе осмотра места удара, стремясь помочь людям, начальник полиции попал под обстрел кассетным боеприпасам, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь, сейчас состояние стабильное."Эти атаки, направленные на гражданских людей и служителей закона, вызывают крайнее сожаление и горечь. Мы должны помнить, что такие действия — это не просто преступления против человечности, это бездушные попытки посеять страх и дестабилизировать обстановку в городе", - добавил Третьяков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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кременная, луганская народная республика, происшествия