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ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2024
ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие
Шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу, врачи борются за их жизни, сообщил глава города Вячеслав РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:31
2024-07-19T16:31
2024-07-19T16:44
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу, врачи борются за их жизни, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Кременная вновь подверглась обстрелам ВСУ. Сегодня противник бил по центру города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни", - говорится в сообщении Третьякова.Он отметил, что удары пришлись по зданиям государственных учреждений, магазинам и многоквартирным домам. В результате произошли возгорания торговых павильонов на рынке. После прибытия спасательных служб, украинские войска вновь применили кассетные боеприпасы, среди сотрудников жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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кременная, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие
Третьяков: шесть человек пострадали при атаке ВСУ на центр Кременной в ЛНР