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ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 19.07.2024 (обновлено: 16:44 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/obstrel-1960776041.html
ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие
ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2024
ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие
Шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу, врачи борются за их жизни, сообщил глава города Вячеслав РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:31
2024-07-19T16:44
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу, врачи борются за их жизни, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Кременная вновь подверглась обстрелам ВСУ. Сегодня противник бил по центру города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни", - говорится в сообщении Третьякова.Он отметил, что удары пришлись по зданиям государственных учреждений, магазинам и многоквартирным домам. В результате произошли возгорания торговых павильонов на рынке. После прибытия спасательных служб, украинские войска вновь применили кассетные боеприпасы, среди сотрудников жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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кременная, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Происшествия
ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие

Третьяков: шесть человек пострадали при атаке ВСУ на центр Кременной в ЛНР

© Фото : глава Администрации Кременского района Третьяков В. Ю./TelegramПоследствия обстрела Кременной
Последствия обстрела Кременной - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : глава Администрации Кременского района Третьяков В. Ю./Telegram
Последствия обстрела Кременной
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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу, врачи борются за их жизни, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.
"Кременная вновь подверглась обстрелам ВСУ. Сегодня противник бил по центру города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни", - говорится в сообщении Третьякова.
Он отметил, что удары пришлись по зданиям государственных учреждений, магазинам и многоквартирным домам. В результате произошли возгорания торговых павильонов на рынке. После прибытия спасательных служб, украинские войска вновь применили кассетные боеприпасы, среди сотрудников жертв и пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКременнаяЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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