https://ria.ru/20240719/obstrel-1960776041.html

ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие - РИА Новости, 19.07.2024

ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР, есть пострадавшие

Шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу, врачи борются за их жизни, сообщил глава города Вячеслав РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:31

2024-07-19T16:31

2024-07-19T16:44

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате атаки украинских войск по центру Кременной в ЛНР в пятницу, врачи борются за их жизни, сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале."Кременная вновь подверглась обстрелам ВСУ. Сегодня противник бил по центру города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни", - говорится в сообщении Третьякова.Он отметил, что удары пришлись по зданиям государственных учреждений, магазинам и многоквартирным домам. В результате произошли возгорания торговых павильонов на рынке. После прибытия спасательных служб, украинские войска вновь применили кассетные боеприпасы, среди сотрудников жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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кременная, луганская народная республика, происшествия