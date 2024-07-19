https://ria.ru/20240719/oae-1960680743.html

Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя

Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя - РИА Новости, 19.07.2024

Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя

МИД ОАЭ в соцсети Х заявил о глобальной технической проблеме, выведшей из строя все электронные системы, в том числе систему аттестации. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:20

2024-07-19T12:20

2024-07-19T13:04

в мире

оаэ

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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ДУБАЙ, 19 июл - РИА Новости. МИД ОАЭ в соцсети Х заявил о глобальной технической проблеме, выведшей из строя все электронные системы, в том числе систему аттестации."Информируем вас о глобальной технической проблеме, которая затронула все электронные системы министерства иностранных дел, в том числе систему аттестации. Мы советуем всем пользователям воздержаться от проведения каких-либо электронных услуг до решения этой проблемы", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.Аэропорт Дубая и местные авиаперевозчики заявили, что работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

оаэ

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в мире, оаэ, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний