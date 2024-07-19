Рейтинг@Mail.ru
Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 19.07.2024 (обновлено: 13:04 19.07.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240719/oae-1960680743.html
Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя
Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя - РИА Новости, 19.07.2024
Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя
МИД ОАЭ в соцсети Х заявил о глобальной технической проблеме, выведшей из строя все электронные системы, в том числе систему аттестации. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:20
2024-07-19T13:04
в мире
оаэ
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920997590_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_33b913b4b8ee1573baacf71afd87f1f4.jpg
ДУБАЙ, 19 июл - РИА Новости. МИД ОАЭ в соцсети Х заявил о глобальной технической проблеме, выведшей из строя все электронные системы, в том числе систему аттестации."Информируем вас о глобальной технической проблеме, которая затронула все электронные системы министерства иностранных дел, в том числе систему аттестации. Мы советуем всем пользователям воздержаться от проведения каких-либо электронных услуг до решения этой проблемы", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.Аэропорт Дубая и местные авиаперевозчики заявили, что работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920997590_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_5cbcbd47cd60aadb4b87882cef7b05fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, ОАЭ, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя

Все электронные системы МИД ОАЭ вышли из строя из-за глобального сбоя

© iStock.com / Stefan TomicПанорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая
Панорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© iStock.com / Stefan Tomic
Панорама острова Пальма с пристанью для яхт Дубая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 19 июл - РИА Новости. МИД ОАЭ в соцсети Х заявил о глобальной технической проблеме, выведшей из строя все электронные системы, в том числе систему аттестации.
«
"Информируем вас о глобальной технической проблеме, которая затронула все электронные системы министерства иностранных дел, в том числе систему аттестации. Мы советуем всем пользователям воздержаться от проведения каких-либо электронных услуг до решения этой проблемы", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Аэропорт Дубая и местные авиаперевозчики заявили, что работают в штатном режиме.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Эксперты оценили последствия глобального сбоя Microsoft для России
Вчера, 11:46
 
В миреОАЭГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала