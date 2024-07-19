https://ria.ru/20240719/norvegija-1960687962.html

Крупнейшая в Норвегии сеть аптек приостановила оформление онлайн-заказов

Крупнейшая в Норвегии сеть аптек приостановила оформление онлайн-заказов - РИА Новости, 19.07.2024

Крупнейшая в Норвегии сеть аптек приостановила оформление онлайн-заказов

Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1 сообщила о приостановке оформления онлайн-заказов и задержке выполнения уже оформленных на фоне глобального... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:40

2024-07-19T12:40

2024-07-19T12:40

в мире

технологии

норвегия

microsoft corporation

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупнейшая в Норвегии сеть аптек Apotek1 сообщила о приостановке оформления онлайн-заказов и задержке выполнения уже оформленных на фоне глобального технического сбоя. Глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, начался утром в пятницу. Техническая проблема, как сообщил ранее телеканал ABC, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. "Из-за глобальных проблем в ИТ-системе мы не принимаем онлайн-заказы. (Сбой - ред.) также приведёт к задержкам в выполнении существующих заказов", - говорится в заявлении на официальном сайте сети аптек. Компания также добавила, что в настоящее время на фоне сбоя связь с аптеками невозможна через чат, электронную почту и по телефону. Американский портал Verge ранее сообщил, что причиной глобального сбоя стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе операционной системы Windows.

https://ria.ru/20240719/avstralija-1960639062.html

норвегия

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в мире, технологии, норвегия, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний