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Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице - РИА Новости, 19.07.2024
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15:19 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/nizhegorodtsy-1960747209.html
Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице
Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице - РИА Новости, 19.07.2024
Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице
Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 13 человек выписаны, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:19
2024-07-19T15:19
здоровье - общество
нижегородская область
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 13 человек выписаны, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона. Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился. "По состоянию на 19 июля 16 человек с диагнозом ботулизм находятся под наблюдением медиков. 13 человек, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях. 3 человека продолжают лечение в инфекционных стационарах", - заявили в региональном минздраве. Ранее сообщалось, что 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной. Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью. В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240711/botulizm-1958921799.html
нижегородская область
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здоровье - общество, нижегородская область, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Здоровье - Общество, Нижегородская область, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице

Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 13 человек выписаны

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в больнице. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Трое нижегородцев с ботулизмом остаются в больнице, 13 человек выписаны, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее в нижегородские медучреждения были госпитализированы 17 пациентов с подозрением на ботулизм, позже у одного из них диагноз не подтвердился.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
«
"По состоянию на 19 июля 16 человек с диагнозом ботулизм находятся под наблюдением медиков. 13 человек, в том числе 1 ребенок, выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях. 3 человека продолжают лечение в инфекционных стационарах", - заявили в региональном минздраве.
Ранее сообщалось, что 28 июня в Нижегородской области скончался пациент, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной. Это второй случай гибели от ботулизма этим летом - ранее в реанимации в Костроме умер 21-летний мужчина, который во время поездки к родственникам в Нижний Новгород съел салат с фасолью и заразился опасной болезнью.
В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Здоровье - ОбществоНижегородская областьМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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