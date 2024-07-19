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Больницы в Нидерландах отменяют операции из-за глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
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12:54 19.07.2024 (обновлено: 12:55 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/niderlandy-1960692661.html
Больницы в Нидерландах отменяют операции из-за глобального сбоя
Больницы в Нидерландах отменяют операции из-за глобального сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Больницы в Нидерландах отменяют операции из-за глобального сбоя
Больницы на севере и северо-востоке Нидерландов отменяют операции из-за влияния, которое оказал глобальный технический сбой, на компьютеры и технику, передает... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:54
2024-07-19T12:55
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Больницы на севере и северо-востоке Нидерландов отменяют операции из-за влияния, которое оказал глобальный технический сбой, на компьютеры и технику, передает портал Nu.nl. "Больницы в городах Эммен, Хогевен (провинция Дренте на северо-востоке Нидерландов), Стадсканал (провинция Гронинген на севере Нидерландов) и Дутинхем (провинция Гелдерланд на востоке Нидерландов) отменили операции или сократили объем оказания медицинской помощи", - пишет портал. Медицинская группа Treant, которая управляет больницами на севере страны, отмечает, что из-за сбоя в поликлиниках не принимают пациентов, а отделения неотложной помощи закрыты. Больных доставляют в другие больницы региона. При этом не все больницы в стране оказались затронуты сбоем. О проблемах пока не сообщалось в Утрехте, Роттердаме, Лейдене, Неймегене и Эйндховене. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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в мире, нидерланды, гелдерланд, утрехт (город)
В мире, Нидерланды, Гелдерланд, Утрехт (город)
Больницы в Нидерландах отменяют операции из-за глобального сбоя

Больницы на севере и северо-востоке Нидерландов отменяют операции из-за сбоя

© РИА Новости / Денис БолотскийНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Денис Болотский
Нидерланды. Архивное фото
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ГААГА, 19 июл - РИА Новости. Больницы на севере и северо-востоке Нидерландов отменяют операции из-за влияния, которое оказал глобальный технический сбой, на компьютеры и технику, передает портал Nu.nl.
"Больницы в городах Эммен, Хогевен (провинция Дренте на северо-востоке Нидерландов), Стадсканал (провинция Гронинген на севере Нидерландов) и Дутинхем (провинция Гелдерланд на востоке Нидерландов) отменили операции или сократили объем оказания медицинской помощи", - пишет портал.
Медицинская группа Treant, которая управляет больницами на севере страны, отмечает, что из-за сбоя в поликлиниках не принимают пациентов, а отделения неотложной помощи закрыты. Больных доставляют в другие больницы региона.
При этом не все больницы в стране оказались затронуты сбоем. О проблемах пока не сообщалось в Утрехте, Роттердаме, Лейдене, Неймегене и Эйндховене.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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