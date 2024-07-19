https://ria.ru/20240719/neglyad-1960622572.html

Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме

Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме - РИА Новости, 19.07.2024

Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме

Расширение оснований внесения в перечень террористов и экстремистов позволит лишить финансов тех, кто провоцирует межрелигиозную рознь, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T07:59

2024-07-19T07:59

2024-07-19T08:00

общество

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расширение оснований внесения в перечень террористов и экстремистов позволит лишить финансов тех, кто провоцирует межрелигиозную рознь, заявил РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Ранее на этой неделе в электронной базе данных Госдумы был размещен законопроект, который включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения действующего законодательства. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, согласно документу, преступления, совершенные по мотивам ненависти, могут стать основаниями для включения лиц или организаций в этот перечень. "Эффект будет в лишении финансовых ресурсов лиц, которые совершают экстремистские преступления, провоцируют таким образом межнациональную, межрелигиозную и иную рознь и вражду, ненависть к отдельным социальным группам и так далее", - ответил Негляд на вопрос о том, каким будет эффект от расширения оснований. "Но хочу сказать, что общий подход по гуманитарным выплатам таким лицам в случае включения в перечень сохраняется полностью в Законе, то есть это возможность получать свыше десяти тысяч любые доходы, официально заработанные, через механизм дополнительной проверки со стороны Росфинмониторинга", - отметил Негляд.

https://ria.ru/20240702/aktsii-1956779247.html

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общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф