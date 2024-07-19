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Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме - РИА Новости, 19.07.2024
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07:59 19.07.2024 (обновлено: 08:00 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/neglyad-1960622572.html
Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме
Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме - РИА Новости, 19.07.2024
Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме
Расширение оснований внесения в перечень террористов и экстремистов позволит лишить финансов тех, кто провоцирует межрелигиозную рознь, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T07:59
2024-07-19T08:00
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расширение оснований внесения в перечень террористов и экстремистов позволит лишить финансов тех, кто провоцирует межрелигиозную рознь, заявил РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Ранее на этой неделе в электронной базе данных Госдумы был размещен законопроект, который включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения действующего законодательства. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, согласно документу, преступления, совершенные по мотивам ненависти, могут стать основаниями для включения лиц или организаций в этот перечень. "Эффект будет в лишении финансовых ресурсов лиц, которые совершают экстремистские преступления, провоцируют таким образом межнациональную, межрелигиозную и иную рознь и вражду, ненависть к отдельным социальным группам и так далее", - ответил Негляд на вопрос о том, каким будет эффект от расширения оснований. "Но хочу сказать, что общий подход по гуманитарным выплатам таким лицам в случае включения в перечень сохраняется полностью в Законе, то есть это возможность получать свыше десяти тысяч любые доходы, официально заработанные, через механизм дополнительной проверки со стороны Росфинмониторинга", - отметил Негляд.
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общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф
Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ
Росфинмониторинг назвал эффект от поправок в закон о терроризме

Негляд: новые поправки позволят лишать финансирования за межрелигиозную рознь

© Фото : РосфинмониторингСтатс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Фото : Росфинмониторинг
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расширение оснований внесения в перечень террористов и экстремистов позволит лишить финансов тех, кто провоцирует межрелигиозную рознь, заявил РИА Новости замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.
Ранее на этой неделе в электронной базе данных Госдумы был размещен законопроект, который включает противодействие финансированию экстремистской деятельности в сферу применения действующего законодательства. Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
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В частности, согласно документу, преступления, совершенные по мотивам ненависти, могут стать основаниями для включения лиц или организаций в этот перечень.
"Эффект будет в лишении финансовых ресурсов лиц, которые совершают экстремистские преступления, провоцируют таким образом межнациональную, межрелигиозную и иную рознь и вражду, ненависть к отдельным социальным группам и так далее", - ответил Негляд на вопрос о том, каким будет эффект от расширения оснований.
"Но хочу сказать, что общий подход по гуманитарным выплатам таким лицам в случае включения в перечень сохраняется полностью в Законе, то есть это возможность получать свыше десяти тысяч любые доходы, официально заработанные, через механизм дополнительной проверки со стороны Росфинмониторинга", - отметил Негляд.
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