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В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства - РИА Новости, 19.07.2024
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства
Продвигаемая НАТО концепция мироустройства и безопасности, основная на принципах доминирования одного центра силы, потерпела полный крах, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:18
2024-07-19T18:18
2024-07-19T18:19
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ООН, 19 июл – РИА Новости. Продвигаемая НАТО концепция мироустройства и безопасности, основная на принципах доминирования одного центра силы, потерпела полный крах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Приходится констатировать, что не все региональные игроки демонстрируют такую же конструктивность как ОДКБ, СНГ и ШОС. Продвигаемая НАТО и его членами на протяжении последних десятилетий концепция мироустройства и безопасности, выстроенная на принципах доминирования одного центра силы и попрания легитимных озабоченностей остальных государств, очевидно, потерпела полный крах", – сказал Вершинин на заседании СБ ООН.
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в мире, россия, сергей вершинин, нато, одкб, снг, шос, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Вершинин, НАТО, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства
Замглавы МИД Вершинин: одноцентровая концепция мироустройства потерпела крах