Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 19.07.2024 (обновлено: 18:19 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/nato-1960812247.html
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства - РИА Новости, 19.07.2024
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства
Продвигаемая НАТО концепция мироустройства и безопасности, основная на принципах доминирования одного центра силы, потерпела полный крах, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T18:18
2024-07-19T18:19
в мире
россия
сергей вершинин
нато
одкб
снг
шос
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
ООН, 19 июл – РИА Новости. Продвигаемая НАТО концепция мироустройства и безопасности, основная на принципах доминирования одного центра силы, потерпела полный крах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Приходится констатировать, что не все региональные игроки демонстрируют такую же конструктивность как ОДКБ, СНГ и ШОС. Продвигаемая НАТО и его членами на протяжении последних десятилетий концепция мироустройства и безопасности, выстроенная на принципах доминирования одного центра силы и попрания легитимных озабоченностей остальных государств, очевидно, потерпела полный крах", – сказал Вершинин на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20240714/matvienko-1959587907.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей вершинин, нато, одкб, снг, шос, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Вершинин, НАТО, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства

Замглавы МИД Вершинин: одноцентровая концепция мироустройства потерпела крах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 июл – РИА Новости. Продвигаемая НАТО концепция мироустройства и безопасности, основная на принципах доминирования одного центра силы, потерпела полный крах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Приходится констатировать, что не все региональные игроки демонстрируют такую же конструктивность как ОДКБ, СНГ и ШОС. Продвигаемая НАТО и его членами на протяжении последних десятилетий концепция мироустройства и безопасности, выстроенная на принципах доминирования одного центра силы и попрания легитимных озабоченностей остальных государств, очевидно, потерпела полный крах", – сказал Вершинин на заседании СБ ООН.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"
14 июля, 15:30
 
В миреРоссияСергей ВершининНАТООДКБСНГШОСООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала