https://ria.ru/20240719/nato-1960812247.html

В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства

В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства - РИА Новости, 19.07.2024

В МИД заявили о крахе продвигаемой НАТО концепции мироустройства

Продвигаемая НАТО концепция мироустройства и безопасности, основная на принципах доминирования одного центра силы, потерпела полный крах, заявил замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:18

2024-07-19T18:18

2024-07-19T18:19

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ООН, 19 июл – РИА Новости. Продвигаемая НАТО концепция мироустройства и безопасности, основная на принципах доминирования одного центра силы, потерпела полный крах, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Приходится констатировать, что не все региональные игроки демонстрируют такую же конструктивность как ОДКБ, СНГ и ШОС. Продвигаемая НАТО и его членами на протяжении последних десятилетий концепция мироустройства и безопасности, выстроенная на принципах доминирования одного центра силы и попрания легитимных озабоченностей остальных государств, очевидно, потерпела полный крах", – сказал Вершинин на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20240714/matvienko-1959587907.html

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в мире, россия, сергей вершинин, нато, одкб, снг, шос, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)