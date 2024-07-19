https://ria.ru/20240719/nalogi-1960790444.html

В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей

В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 19.07.2024

В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей

Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии изъяли тяжелую строительную технику стоимостью более 200 миллионов рублей у фирмы, руководителя которой подозревают в неуплате... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:07

2024-07-19T17:07

2024-07-19T17:15

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869371711_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_2c416c2ccf5e5553725fbea4601774a0.jpg

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии изъяли тяжелую строительную технику стоимостью более 200 миллионов рублей у фирмы, руководителя которой подозревают в неуплате налогов на 196 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, в период с августа 2020 года по август 2022 года руководство ООО "СКАД-М", осуществляющего деятельность по разработке строительных проектов, включило в налоговые декларации ложные сведения о прибыли и уклонилось от уплаты налогов на сумму более 196 миллионов рублей. В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. "По местам работы и жительства фигуранта проведены обыски, в ходе которых арестованы и изъяты 36 единиц специальных транспортных средств (в том числе тяжелая строительная техника), принадлежащих ООО "СКАД-М" общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942931346.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия