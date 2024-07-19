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В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 19.07.2024
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17:07 19.07.2024 (обновлено: 17:15 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/nalogi-1960790444.html
В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей
В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей - РИА Новости, 19.07.2024
В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей
Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии изъяли тяжелую строительную технику стоимостью более 200 миллионов рублей у фирмы, руководителя которой подозревают в неуплате... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T17:07
2024-07-19T17:15
происшествия
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии изъяли тяжелую строительную технику стоимостью более 200 миллионов рублей у фирмы, руководителя которой подозревают в неуплате налогов на 196 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, в период с августа 2020 года по август 2022 года руководство ООО "СКАД-М", осуществляющего деятельность по разработке строительных проектов, включило в налоговые декларации ложные сведения о прибыли и уклонилось от уплаты налогов на сумму более 196 миллионов рублей. В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. "По местам работы и жительства фигуранта проведены обыски, в ходе которых арестованы и изъяты 36 единиц специальных транспортных средств (в том числе тяжелая строительная техника), принадлежащих ООО "СКАД-М" общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Ингушетии у фирмы изъяли строительную технику на 200 миллионов рублей

В Ингушетии у фирмы изъяли технику на 200 млн из-за подозрений в адрес ее главы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии изъяли тяжелую строительную технику стоимостью более 200 миллионов рублей у фирмы, руководителя которой подозревают в неуплате налогов на 196 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в период с августа 2020 года по август 2022 года руководство ООО "СКАД-М", осуществляющего деятельность по разработке строительных проектов, включило в налоговые декларации ложные сведения о прибыли и уклонилось от уплаты налогов на сумму более 196 миллионов рублей.
В отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"По местам работы и жительства фигуранта проведены обыски, в ходе которых арестованы и изъяты 36 единиц специальных транспортных средств (в том числе тяжелая строительная техника), принадлежащих ООО "СКАД-М" общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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