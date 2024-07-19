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В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей - РИА Новости, 19.07.2024
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей
Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:49
2024-07-19T13:49
2024-07-19T13:49
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 19 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции. Ранее в администрации Отрожкинского сельского поселения рассказали РИА Новости, что житель хутора Угольский выстрелил в игравших на улице детей, в результате пострадал 12-летний мальчик, стрелявший был задержан. "Семнадцатого июля по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца", - сказали в суде.
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей
Суд арестовал мужчину, стрелявшего в детей на улице в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 19 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции.
Ранее в администрации Отрожкинского сельского поселения рассказали РИА Новости, что житель хутора Угольский выстрелил в игравших на улице детей, в результате пострадал 12-летний мальчик, стрелявший был задержан.
"Семнадцатого июля по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца", - сказали в суде.