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В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей

В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей - РИА Новости, 19.07.2024

В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей

Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:49

2024-07-19T13:49

2024-07-19T13:49

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 19 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции. Ранее в администрации Отрожкинского сельского поселения рассказали РИА Новости, что житель хутора Угольский выстрелил в игравших на улице детей, в результате пострадал 12-летний мальчик, стрелявший был задержан. "Семнадцатого июля по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца", - сказали в суде.

https://ria.ru/20240719/sobaka-1960695281.html

волгоградская область

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2024

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происшествия, волгоградская область