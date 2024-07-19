Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/muzhchina-1960715807.html
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей - РИА Новости, 19.07.2024
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей
Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:49
2024-07-19T13:49
происшествия
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101847/17/1018471701_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f2a557698baa6f545aa7f2226a38d32e.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции. Ранее в администрации Отрожкинского сельского поселения рассказали РИА Новости, что житель хутора Угольский выстрелил в игравших на улице детей, в результате пострадал 12-летний мальчик, стрелявший был задержан. "Семнадцатого июля по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца", - сказали в суде.
https://ria.ru/20240719/sobaka-1960695281.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101847/17/1018471701_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e91b69d2a8d7e58c3d3ef294946ab1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области арестовали мужчину, стрелявшего в детей

Суд арестовал мужчину, стрелявшего в детей на улице в Волгоградской области

© Fotolia / jinga80Задержанный в наручниках
Задержанный в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Fotolia / jinga80
Задержанный в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 июл – РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал мужчину, стрелявшего в игравших на улице детей в хуторе Угольский Волгоградской области, сообщили РИА Новости в инстанции.
Ранее в администрации Отрожкинского сельского поселения рассказали РИА Новости, что житель хутора Угольский выстрелил в игравших на улице детей, в результате пострадал 12-летний мальчик, стрелявший был задержан.
"Семнадцатого июля по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца", - сказали в суде.
Бездомная собака на улице - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Саратове бездомная собака напала на ребенка
Вчера, 13:01
 
ПроисшествияВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала