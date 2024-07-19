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В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга
В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга - РИА Новости, 19.07.2024
В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга
Ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину в Омской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:26
2024-07-19T13:26
2024-07-19T13:39
происшествия
омская область
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину в Омской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. Инцидент произошел ранним утром 17 июля в селе Седельниково Омской области. 32-летний мужчина, в 2018 году судимый за изнасилование, пришел в гости к своему товарищу, чтобы с ним выпить. Дверь открыла его 95-летняя мать и сказал мужчине, что сын уже куда-то ушел. "Позже мужчина признался, что увидел женщину в халате, возбудился и решил ее изнасиловать. Через некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь бабушке в огороде. Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с его жертвы и задержали", - пояснил источник. Как позже выяснилось, мужчина был ранее осужден за изнасилование женщины 1957 года рождения. Психиатрической экспертизой он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, завершившееся в июле 2023 года. Насильник арестован.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910030183.html
омская область
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области мужчина изнасиловал 95-летнюю мать друга
В Омской области ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Ранее судимый мужчина изнасиловал 95-летнюю женщину в Омской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
Инцидент произошел ранним утром 17 июля в селе Седельниково Омской области. 32-летний мужчина, в 2018 году судимый за изнасилование, пришел в гости к своему товарищу, чтобы с ним выпить. Дверь открыла его 95-летняя мать и сказал мужчине, что сын уже куда-то ушел.
«
"Позже мужчина признался, что увидел женщину в халате, возбудился и решил ее изнасиловать. Через некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь бабушке в огороде. Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с его жертвы и задержали", - пояснил источник.
Как позже выяснилось, мужчина был ранее осужден за изнасилование женщины 1957 года рождения. Психиатрической экспертизой он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, завершившееся в июле 2023 года.